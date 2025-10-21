Özgür Özel: KKTC Seçimine Saygı, "Kıbrıs Türkiye'nin Arka Bahçesi Değildir"

KKTC seçimleri ve mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kutladı ve "kazananın halk ve demokrasi olduğunu" vurguladı.

Özel, seçimlerde oy kullanma oranının %65 olduğunu belirterek, bunun önceki iki seçimin katılım oranlarının üzerinde olduğunu ifade etti.

AK Parti ve MHP'nin KKTC'deki seçimlere müdahil olduğunu ileri süren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı kutladığını ve bundan sonra ilişkilerin seçilmiş cumhurbaşkanı ile sürdürüleceğini gösteren açıklama yaptığını kaydetti.

Özel, diğer yandan Devlet Bahçeli'nin katılım oranı üzerinden meşruiyet tartışması açmaya çalıştığını, hatta "82. vilayetimiz Kıbrıs olsun" diyerek Kıbrıs seçimlerini tanımamaya yönelik söylemlerde bulunduğunu belirtti. Özel bu tutumu "fevkalade yanlış" olarak nitelendirdi ve "Dünyaya 'Kuzey Kıbrıs'ı tanıyın' diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. Oranın iradesine saygı duyacaksınız." sözleriyle eleştirdi.

CHP'nin geçmişten beri Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünden yana olduğunu, terör ve hak ihlallerinin karşısında bulunduğunu belirten Özel, şu vurguyu yaptı: "1974'te, Kıbrıs'ta mezalim bitsin diye Barış Harekatı yapılırken ne kadar kararlıysak, bugün Kıbrıs halkının kendi kararlarını vermeye, kendi yöneticilerini seçmeye duyduğumuz saygıda da o kadar kararlıyız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi olarak görmesin."

Aziz İhsan Aktaş soruşturması: "Belediye başkanları hakkında hiçbir kanıt yok"

Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye de değindi. Soruşturmada 200 şüpheli bulunduğunu, bunlardan 40'ının tutuklu olduğunu ve aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı'nın da yer aldığını aktardı.

Dosyada yalnızca 16 kez "delil" ifadesi geçtiğini, buna karşın 496 kez alınan ifadelere atıf yapıldığını belirten Özel, iddianamede "suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın kamudan 388 ihale aldığı" bilgisinin yer aldığını söyledi. Özel şöyle devam etti: "300'ünü AK Parti'li belediye, bakanlık ya da yönettikleri kurumlarından, 88'ini CHP'li belediyelerden almış. İddianamede 300 ihaleden hiçbirisi yok ama öbür tarafta CHP'nin buna iş verdiği için suçlanan belediye başkanları hakkında da tek bir kanıt yok."

Özel, yargı sürecinin takip edileceğini belirterek, "Bir yandan yargılama sürsün, istediğin tedbiri al, zaten kaçacak bir yerleri yok. Ancak arkadaşlarımızın görevlerinin başına dönmesi, hizmet etmesi, yargılamanın tamamlanması, umuyoruz ki beraatleri, ceza bile olsa istinafı, Yargıtay'ı... Bu kadar yattıktan sonra bu arkadaşlarımızı içeride bir gün daha haksız yere tutmak, Mussolini'nin 'ön infaz' yöntemidir. Arkadaşlarımıza ve ailelerine yaptığınız zulüm yeter. Derhal tutuksuz yargılanmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.