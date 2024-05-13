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Özgür Özel, Maden Katliamı'nın 10. Yılında Soma’da konuştu: “Soma davası yeniden görülmezse normalleşme olmaz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Katliamı’nın 10. yıldönümünde Soma’ya gitti. Soma davasının yeniden görülmesinin gerekli olduğunun altını çizen Özel, “Bu dava yeniden görülmezse, adalete yasa dışı müdahaleler görülmüyorsa, bu ülkede normalleşme olmaz” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 14:40
Özgür Özel, Maden Katliamı'nın 10. Yılında Soma’da konuştu: “Soma davası yeniden görülmezse normalleşme olmaz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden katliamı yıldönümü için Soma’ya gitti. Burada açıklama yapan Özel, maden katliamına ilişkin davanın yeniden görülmesi gerektiğini vurguladı. Özel, ilçede yaşanan büyük acıyı paylaştıklarını ve Somalı ailelerle birlikte yas tuttuklarını ifade etti.

Adalet arayışında olan ailelerin yanında ve onlarla birlikte olduklarını belirten Özel, 87 duruşmanın tümünü ailelerle birlikte takip ettiğini ve sorumluların hak ettikleri cezayı almadan davanın sonlandığını belirtti. Kamu görevlileriyle ilgili yargılamanın ise daha yeni başladığını dile getiren Özel, “dava yeniden görülmeden adalet Soma’ya gelmeyecek” ifadelerini kullandı.

“Davayı yakından izleyeceğiz”

CHP lideri Özel, kamu görevlilerine yönelik açılan davayı yakından takip edeceklerini, dava sürecini titiz bir şekilde inceleyeceklerini ifade etti. Yaşanan katliamda gerçek sorumluların yargılanması ve ilişkilerin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Özel, “Türkiye Kömür İşletmeleri’nin başından bakanlık müsteşarına, Ankara’nın başından dönemin bakanı Taner Yıldız’a kadar olan ilişkiler ağında yer alanlar ortaya çıkarılmalı” dedi. Özel, “Bu işin arka planı irdelenmeli; bütün ilişki ağı ortaya çıkarılmalı. Yoksa Soma’ya adalet gelmez. Hepsini sonuna kadar takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Özgür Özel, Soma davasının yeniden görülmesi gerektiğini de altını çizdi. Dava sürecine dışardan yasa dışı müdahale edildiğini iddia eden Özel, “Soma davası yeniden görülmezse Türkiye’de normalleşme olmaz. Soma’daki kanı yerde bırakırsak, benim de gözüm açık kalır” dedi.

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