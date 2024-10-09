Özgür Özel: Madencilerin Yanındayız ve Siyasi Tartışmalarda Temkinli Olmalıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İşçi Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkartılan madencileri ziyaret etmek üzere Kurtuluş Parkı'na gitti. Ziyaret sırasında işçilerle sohbet eden Özel, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır'dan madencilerin talepleri hakkında bilgi aldı.

Maden İşçilerinin Hakları İçin Çağrı

Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, Fernas Madencilikte çalışan işçilerin alacakları ücretlerin ödenmediğini ve hafta sonu tatillerinin de kullanılmadığını söyledi. Ayrıca, fazla mesai ve tatil hakları paralarının ödenmediğini ifade ederek, bu durumun işçilerin mağduriyetine yol açtığını belirtti. İşçilerin hak arayışlarının, işlerinden olmalarına neden olduğunu vurguladı. Özel'den Cumhurbaşkanı'na Çağrı:

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, bu konunun çözülmesi adına makul bir heyeti kabul etmesini istedi. Ülkenin maden sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek, adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Sorular ve Yanıtlar

Kurtuluş Parkı’ndan ayrılırken basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayakta karşılanmasına yönelik anket sonuçlarını paylaştı. Bu konudaki destek oranlarının yüksek olduğunu belirterek, partinin bu tutumdan zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.

Tartışmalara Dikkat Çekti

Özel, CHP’nin iç meselelerine yoğunlaşmanın ve eleştirilerin, partinin irtifa kaybetmesine yol açtığını dile getirdi. Bu süreçte, parti içindeki birliği korumanın önemine vurgu yaptı.

Özel, "Biz normalleşme adımları attıkça, CHP olarak birinci parti olma özelliğimizi koruduk. Herhangi bir bireysel değil, toplumsal sorunlarla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

10 Ekim Barış Derneği ile İlişkiler

Özel, 10 Ekim Barış Derneği'nin anıt açılışında katılmadığına dair gelen soruları da yanıtladı. Dernek ile ilişkilerinin sağlam olduğunu ifade ederken, anma gününde farklı bir yaklaşım benimsemek istediklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında işçilerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında işçilerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında işçilerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında işçilerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında işçilerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında işçilerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında işçilerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında işçilerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında işçilerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sırasında işçilerle sohbet etti.