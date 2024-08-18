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Özgür Özel, Mahmud Abbas ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 20:24
Özgür Özel, Mahmud Abbas ile Görüştü

Özgür Özel, Filistin lideri Abbas ile Telefonda Görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. CHP basın biriminin yaptığı açıklamaya göre, Özel, Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na katılamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Filistin'e Destek Vurgusu

Görüşmede, CHP'nin Filistin halkının haklı davasına her zaman destek vereceğini belirten Özel, görevde olduğu süre boyunca dünya genelindeki 119 liderle Bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması için mektup gönderdiğini ifade etti. Ayrıca, yaptığı yurtdışı ziyaretlerinde Gazze'deki katliamlar hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştığını aktardı.

Özel, "Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz" dedi. CHP Genel Başkanı, Filistin halkının mücadelesinde Türkiye'nin her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Özel, Abbas'a Türkiye'yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Filistin liderinin Gazze'ye gitme kararını da desteklediklerini belirtti.

Abbas'tan Davet

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, CHP'nin geçmişte Filistin davasına verdiği desteği takdir ettiğini ifade etti. Abbas, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olarak önemli görevler üstlendiğini belirtti ve bu çerçevede kurduğu temasların Filistin meselesini gündeme taşıdığını söyledi.

Mahmud Abbas, Özgür Özel’i Filistin'e davet etti.

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