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Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu Yaşadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılarak halkla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:23
Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu Yaşadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına katıldı. Özel, ünlü sanatçılar Fazıl Say ve Serenad Bağcan tarafından verilen konseri de izledi.

Fener Alayı'na Katılım

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, Hakkı İplikçi Parkı'ndan başladı. Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve diğer protokol üyeleriyle birlikte yürüyüşe katıldı.

Törendeki Duyguları Paylaştı

Etkinlik sırasında gazetecilere konuşan Özel, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun Ankara'daki törenlerdeki gibi Manisa'da da yoğun bir şekilde hissedildiğini belirtti. Terörü lanetleyerek, "Bugün Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla teröre en güçlü yanıtı verdik," dedi.

Teröre Karşı Kararlılık Mesajı

Özel, "İki gün önce tüm Türkiye'ye 'Terör bizi sindirmeye çalışıyor' demiştim. Bugün yüzbinlerce insan, Anıtkabir’e akın etti. Dış düşmanlara ve cumhuriyet düşmanlarına en güzel cevabı verdik," şeklinde konuştu.

Konser Öncesi Mesaj

Konser öncesinde Manisalıları selamlayan Özel, geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırılarında 5 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatarak, "Mitingler ve kutlamalar iptal edilsin denildiğinde, aksine inadına kutlayacağız dedik. Türkiye Cumhuriyeti’ni seviyoruz ve asla korkuya teslim olmayacağız," ifadelerini kullandı.

Konser Coşkusu

Özgür Özel ve beraberindeki heyet, fener alayın ardından Fazıl Say ile Serenad Bağcan'ın sahne alacağı konser alanına geçti ve etkinliği izleyerek katılanlarla bayram coşkusunu paylaştı.

Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla...

Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla...

Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

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