Özgür Özel Marmara Cezaevi'nde: 'Gün gelir, dava açacağız' — İBB iddianamesine sert eleştiri

Özgür Özel Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, önceki kurultay delegelerinin 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali başvurusuna tepki gösterdi ve iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret ve ilk değerlendirme

Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile diğer partilileri kurumda ziyaret etti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iddianamenin tamamlanmasını uzun süre beklediklerini söyledi.

İddianameye ilişkin eleştiriler

Özel, iddianameye yönelik dün söylenen "Yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyoruz" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in tepki göstermesine değinerek, bu sözleri iddianamenin ne kadar boş olacağını belirtmek için söylediğini ifade etti.

Özel iddianameyi şu sözlerle eleştirdi:

"İddianamede örneğin, rüşvet suçundan bahsediliyor. Rüşvet suçunun asli unsuru para. 'Parayı verdim' diyen bir kişi var mı iddianamede? Parayı kim vermiş? 'Parayı aldım' diyen var mı? Yok. Peki bu alındığı söylenen rüşvetin konulduğu yer var mı? Bir kör kuruş bir yerde bulunmuş mu? Yok. Bula bula bir tane lüks yat resmi var. Balayı için gidilmiş. Lüks yatla ilgili, hatta o yatın sahibinin 'Gelin bizim burada kalın' diye yatın fotoğraflarını atmış. Şimdi diyorlar ki o yat Beşiktaş Belediye Başkanınınmış. Kanıt, Beşiktaş Belediyesinin şoförü valizi koyarken, yatın kaptanı 'Patron hoş geldin' demiş Rıza Akpolat'a. Tek kanıt bu. Bir yerlerden para alınmış ya, bu para ile ne alınmış? Bir yerden para alınca o parayla bir şey almaktan, savcılık ve o taraftakileri, hep yat satın almayı düşünüyorlar. Yani böyle para varsa yata bakarsın, burada alamazsan dünyanın öbür ucunda alırsın filan."

Özel ayrıca, "İBB iddianamesi şu anda kendi içlerinde tartışmalı. Yani, diyorlar ki 'İBB iddianamesini her bir savcı kendi sorguladığı şirket üzerinden ayrı ayrı yazsın. İşte 'Şu şirketin iddianamesi, bu şirketin iddianamesi' diyelim, 'Bu iddianamelerde adı geçenlerle de Ekrem İmamoğlu'nun her biriyle ayrı ayrı bağlantısı vardır' diyelim." ifadelerini kullandı.

Yargılama uygulamaları ve tutukluluk eleştirisi

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı örneğini hatırlatan Özel, hukukun kişiye göre uygulandığını savundu. Özel, CHP'de görevdeyken durdurulanların ihalelerle ilişkilendirilip cezaevine gönderildiğini iddia etti.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da konuşan Özel, "Ceza alması durumunda 6 ay 2 gün hapis yatacağını" belirtti ve şunları söyledi: "9 aydır içeride Ahmet Özer. Ceza alsa 3 ay alacaklı olarak çıkacak dışarı ama halen daha tutuklu bulunduruluyor. Arkadaşlarımızın tamamının tensip zaptıyla birlikte tutuksuz yargılanmaları lazım."

Özel, yetersiz delillere dikkat çekerek, "Kanıt olmadığı gibi 'duydum, duymuştum, sanıyorum, galiba' ifadeleriyle yüzlerce kez kullanılan, burada tutulan insanlara büyük bir haksızlık yapılıyor. Bu iftirayı atanlar iftiralarından cayarlarsa cayacaklar, yoksa bu iftiraların altında kalacaklar." dedi.

Kurultay delegelerinin başvurusu ve uyarı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı eski delegelerin il kongrelerinin iptali için verdiği dilekçeye ilişkin soru üzerine Özel, bu başvuruyu "lüzumsuz" ve "beyhude" olarak nitelendirerek, ilgili mahkemelerce reddedileceğini söyledi.

Özel, başvuru sahiplerine yönelik uyarısını şu sözlerle sürdürdü: "Gün gelir, bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir, fitil fitil burunlarından gelir. Gün gelir, bizim de dava açacağımız günler, hesap soracağımız günler olur. Bu beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer partilileri, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaret sonrası Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.