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Özgür Özel: Milli Meselelerde Tek Yumruk Olmalıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda milli meselelerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:59
Özgür Özel: Milli Meselelerde Tek Yumruk Olmalıyız

Özgür Özel, TBMM'de Milli Meselelere Vurgu Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs, Filistin, Bosna ve Srebrenitsa gibi ulusal meselelerde birlik çağrısında bulundu. Özel, "Biz, bu konular söz konusu olduğunda Türkiye'nin ve dostlarının çıkarları için tek yumruk olacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Sporculara Başarı Diledi

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan 102 milli sporcuya başarı dileklerini ileten Özgür Özel, ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a annesi İpek Bakırhan'ın vefatı nedeniyle taziye iletti.

Erzurum Kongresi ve Hatay'ın Önemi

Özel, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını rahmetle andı. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim şahsi meselem" dediği Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümünü de gündeme getirdi.

Kıbrıs Konusundaki Durum

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptığı ziyaretle ilgili bilgi veren Özel, Barış Harekatı'nın amacının iki toplum arasında barışı sağlamak olduğunu belirtti.

Eğitim Maratonu ve Özgürlük Kürsüsü

Geçen hafta Anıtpark'ta 24 saat süren bir "eğitim maratonu" gerçekleştirdiklerini söyleyen Özgür Özel, bu etkinliğin toplumun eğitim sorunlarına ışık tuttuğunu ifade etti. Ayrıca, Milli Egemenlik Parkı'nda bir özgürlük kürsüsü oluşturulması konusundaki çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.

İşçilerin Kadro Sorunu

Kamu hastanelerindeki işçilerle bir araya gelen Özgür Özel, Temmuz ayının tartışmaların ve uzlaşmaların yaşandığı bir dönem olduğunu söyledi ve grup başkanvekillerine, işçilerin kadro sorununu çözmek için gerekli adımları atmaları talimatını verdi.

Özgür Özel'in konuşmaları, birlik ve beraberlik vurgusunun yanı sıra eğitim ve işçi hakları konularına da dikkat çekiyor.

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