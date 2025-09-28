Özgür Özel: 'Muğla Atatürk Meydanı Artık Meclisin Kendisidir' — Zeytin ve Doğa İçin Çağrı

Özgür Özel: “Muğla Atatürk Meydanı Artık Meclisin Kendisidir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da düzenlenen "Toprağımızı Vermiyoruz" mitinginde konuştu. Özel, Ankara'daki Meclis'in Muğla'nın toprağına, zeytinine ve doğasına yönelik düzenlemeye imza attığını belirterek, halka ses verilmiyorsa meydanın artık milletin meclisi olduğunu söyledi.

Özel, meydanın farklı siyasi görüşlerden insanları barındırdığını vurgulayarak, demokrasilerde milletin temsilcilerine vekalet verildiğinde halkın izlemesi, denetlemesi ve gerektiğinde müdahale etmesi gerektiğini ifade etti. Özel, “Eğer o Meclis sizin sesinizi duymuyorsa bugün Muğla Atatürk Meydanı artık meclisin kendisidir. Büyük Millet Meclisi, milletin meclisi burasıdır artık.” dedi.

Yasal düzenlemeyle zeytinliklerin madenciliğe açılmasına karşı olduklarını belirten Özel, bu düzenlemeye itiraz etmek için 260 milletvekili imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

Özel, zeytin ağacını özel bir yere koyarak, her inançta kutsal kabul edilen bu ağacın “ölmez ağaç” olarak anıldığını ve Homeros efsanesine atıfla zeytinin tarih boyunca varlığını sürdürdüğünü aktardı: “Sizden önce de vardı, sizden sonra da olacak. O kazanacak, kötülük kaybedecek.”

Zeytin için yürütülen mücadelenin hem kültürel hem ekonomik önemine değinen Özel, zeytin ağaçlarının barış, bereket ve huzurun simgesi olduğunu; aynı zamanda üretim, geçim, sanayi ve kalkınma aracı olduğunu söyledi. Özel, bu değerleri korumak ve çoğaltmak yerine son 23 yılda iktidarın zeytine yönelik birçok saldırıda bulunduğunu savundu.

Özel, son 23 yılda zeytine yönelik Meclis zeminindeki girişimlerin sıklaştığını belirterek, “23 yılda 11 kez zeytine Meclis zemininde saldırdılar. Bunun son 14 yılına, saldırıların 8'ine bizzat şahidim.” ifadelerini kullandı. Ayrıca kanunun koordinatlar belirtilerek adrese teslim hazırlandığını, bunun Akbelen örneğiyle sınırlı olmadığını ve yasadaki tehlikeli maddelerin izin süreçlerini hızlandıracağını, doğa katliamlarını artıracağını savundu.

Anayasa Mahkemesi'ne seslenen Özel, hakimlerin karar verirken vicdanlarını dinlemelerini, bugünü değil gelecek kuşakları düşünmelerini istedi: “Torunlarımız için sizden adalet bekliyoruz.”

İktidar dönemine dair iddialarını da yineleyen Özel, “80 yılda sadece 1186 maden ruhsatı verildiğini, AK Parti döneminde ise 386 bin ruhsat verildiğini” öne sürdü. Ayrıca Muğla özelinde ormanlık alanların yüzde 70'inin ve topraklarının tamamının yüzde 60'ının maden ruhsatı kapsamına alındığını ileri sürdü.

Madenciliğe karşı duruşunu açıklayan Özel, hedefin madene değil, kamu yararını gözetmeyen ve çevreyi yok eden vahşi madenciliğe karşı olmak olduğunu belirtti. Sistemin doğayı değil parayı öncelediğini söyleyen Özel, madenlerin çoğunlukla yurt dışındaki farklı odaklara peşkeş çekildiğini savundu.

Partisinin 19 Mart'tan itibaren yoğun bir yargı ve saldırı süreciyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Özel, bu tarihten bu yana 57 eylem düzenlediklerini ve 10 milyondan fazla vatandaşı meydanlarda davet edip misafir ettiklerini belirtti. Özel, verdiği mücadelenin siyasi bir mücadele olmadığını, demokratik güçlerin güçlerini demokrasiden ve sandıktan aldığını vurguladı.

