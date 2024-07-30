Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Gümüş Madalya Kazanan Sporcuları Kutladı

Özgür Özel'den Olimpiyat Başarısına Tam Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Sosyal Medya Üzerinden Tebrik Mesajı

Özel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Paris'te Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde, son derece çekişmeli bir final mücadelesinin ardından gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum."

Başarılarının Devamını Diledi

Özgür Özel, başarılarının devamını dileyerek, milli sporcuların ülkeye olan katkılarına dikkat çekti.