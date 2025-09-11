Özgür Özel Sancaktepe'de: 'Atatürk'ün Partisiyiz' — 11 Açılış, 11 Temel Atma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samandıra Atatürk Parkı'nda düzenlenen "Sancaktepe Belediyesi 11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni"nde konuştu ve partinin demokrasi anlayışını, kadın istihdamını destekleyen projelerini ile kentsel vizyonunu anlattı.

Atatürk vurgusu ve demokrasi mesajı

Özel, partinin kurucu değerlerine atıfta bulunarak şunları söyledi: "En güçlü olduğu zamanda, padişahlığı reddeden, krallığı reddeden, Amerikan tipi başkanlığa yeltenmeyen, Meclis kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz biz. O parti sandığı getirdi."

Özel, Türkiye'de demokrasinin ve güç paylaşımının önemini vurgulayarak İsmet Paşa'nın sözüne de yer verdi: "En büyük yenilgim. Demokrasinin zaferi" ve 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidar değişiminin seçim yoluyla gerçekleşmesinin önemini hatırlattı.

Kreşler ve sosyal hizmetler

Konuşmasında kadınların çalışma hayatına katılımına yönelik yatırımlara dikkat çeken Özel, belediyeler tarafından açılan kreşlere vurgu yaptı. Türkiye genelinde kreş sayısının 768'e ulaştığını belirten Özel, tüm sosyal demokrat belediye başkanlarının bu başarısının altını çizdi.

Seçimlerden bu yana kreş ve yurtlarla ilgili hedeflerin yüzde 77'sine ulaşıldığını aktaran Özel, Sancaktepe'nin vizyonları sayesinde Anadolu Yakası'nın parlayan yıldızı olacağını ifade etti.

Kentleşme, yeşil alan ve şehircilik eleştirisi

Özel, Esenyurt için yaptığı değerlendirmede kentin yeşil alan eksikliğini eleştirdi: "Yolun bu tarafı Esenyurt kent suçları müzesi. Bu tarafına bakıyorsun (Beylikdüzü), 4-5 katlı muhteşem vadilerin olduğu bir şehircilik göstergesi, muhteşem işler."

Özel, kendi yönettikleri kentlerde ise "arasından rüzgar geçmeyen gökdelenler, nefes alamayan binalar değil, geniş meydanlar, yeşil alanlar, koşu parkları, futbol alanları, spor alanları, bisiklet yolları" olacağını söyledi. Esenyurt için verdiği örnekte 0,5 metrekarelik yeşil alan vurgusu dikkat çekti.

Çağrı ve uyarı

Özel, dostlarına güven, dost olmayanlara kaygı vermeye devam ettiklerini belirterek, "Baş eğmediğimiz için başımızı ezmeye çalışıyorlar. Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız. Demokrasi fikri, tek adamı reddeder. Türkiye'ye bu fikri taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." sözlerini aktardı.

Yerel başarılara ve örgütlenmeye dikkat çeken Özel, seçmen ve partililere şöyle seslendi: "Bugün CHP'nin binalarına çökülürken sessiz kalanlara, yarın sıra senin tapuna, senin binana geldiğinde 'Bu günleri hatırlarsın, iş işten geçmiş olur.' diyorum. Herkese düşen tek bir şey var. Bugün olduğu gibi, dün Kadıköy'de olduğu gibi, Maltepe'de olduğu gibi çağrıldığınız yere gelin. Kalabalıkları toplayalım. Hep birlikte 100 yıl sonra bir kez daha kurtulacağız."

Açılışlar

Konuşmasının ardından Özgür Özel, törene katılan protokol üyeleriyle birlikte aralarında halı saha, kreş, aile sağlığı merkezi ile parkın da bulunduğu projelerin açılış kurdelesini kesti ve Sancaktepe'de 11 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi.

