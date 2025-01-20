Özgür Özel, Seçime Hazırlık Vurgusuyla Siyasete Meydan Okudu

Özgür Özel: 'Getir Sandığı, Milletten Al Cevabını'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kadıköy'de düzenlenen 'Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması' panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, 'Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan diyorum' ifadelerini kullanarak, partileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere hazır olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Durumu Üzerine Açıklamalar

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında verilen tutuklama kararının ardından, Özel, belediye çalışanlarıyla bir araya geldiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, çalışanların moralini yüksek tutmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 'Beşiktaş size emanet' diyerek desteklerini iletti.

Hayvan Hakları İçin Destek Eylemi

Panel sırasında katılımcılar, sokak hayvanları için 'Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat' sloganları attı. Bu duruma ilişkin Özel, hayvan hakları için adalet çağrısında bulunarak, 'Sahiplen İstanbul' projesi gibi çalışmaların diğer belediyelere örnek gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Gençlik Kolları Genel Başkanı Üzerine Açıklamalar

Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a verilen yurt dışına çıkış yasağına da değinerek, bu durumun gençlik örgütlerinde korkutma amaçlı yapıldığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Vurgusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, panelde adalet kavramının devletin birliği için kritik bir noktaya parmak bastı. 'Adalet olmadığında devletin de birliği olmaz' diyen İmamoğlu, 'Devletin dini adalettir' sözünden yola çıkarak, her birey için eşit ve tarafsız bir hukuk düzeninin gerekliliğinin altını çizdi.

Aday Belirleme Süreci Üzerine

Özel, seçimle ilgili açıklamalarının ardından gazetecilere, 'Adayımız hazır' dedi. Aday belirleme sürecinin adil ve şeffaf olacağını vurgulayarak, 'Bu süreci başlatacağız' ifadelerini kullandı.

Bu panelde yükselen adalet ve eşitlik çağrıları, CHP'nin seçim sürecine dair kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" paneline katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" paneline katılarak konuşma yaptı.