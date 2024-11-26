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Özgür Özel: 'Şehit ailelerinin 'Evet' demediği hiçbir şeye 'Evet' demeyeceğiz!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörle mücadele ve deprem bölgelerindeki sorunlar üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:28
Özgür Özel: 'Şehit ailelerinin 'Evet' demediği hiçbir şeye 'Evet' demeyeceğiz!'

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda açık hava buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle şehit aileleri ve gaziler ile ilgili, 'Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların 'Evet' demediği hiçbir şeye 'Evet' demeyeceğiz' dedi.

Öğretmenlerle Toplantı

Özel, geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde CHP Genel Merkezi'nde öğretmenlerle bir araya geldiklerini anımsatarak, öğretmen atamalarında yaşanan mülakat uygulamasının mağduriyet oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, vatandaşların %80'inin eğitim sisteminden memnun olmadığını vurguladı.

Danişmanların Hakları

Milletvekili danışmanlarının kıdem ve ihbar tazminatı haklarının bulunmadığını belirten Özel, 'Danışman arkadaşımız, 'Bugün seni işten çıkardım' dendiği andan itibaren işten çıkmış oluyor' ifadesini kullandı. Bu konuda Meclis Başkanlığı'ndan adım atılmasını beklediklerini söyledi.

Deprem Bölgesindeki Mağduriyetler

Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlatarak, bu durumun 3 yıla kadar uzatılması gerektiğini savundu. Ayrıca, rezerv alan ve yerinde dönüşüm konularında taleplerin karşılanması gerektiğini belirtti.

Hatay'daki Durum Üzerine Eleştiriler

Özel, deprem bölgelerinde 130 bin konutun teslim edildiğini, bunun dışında 5 depremzededen 4'ünün hala çadırda veya konteynerde kalmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle Hatay'daki durumu eleştirerek, inşaat kapasitesinin artırılması ve hızlı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Nallıhan'daki Mücadele

Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirilmesine karşı olan madencilerin haklarını savunacağını belirten Özel, Nallıhan'daki mücadelenin Türkiye işçi sınıfına örnek teşkil edeceğini dile getirdi.

Bahçeli'nin Açıklamaları Üzerine Yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle ilgili söylemlerine yanıt veren Özel, 'Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, hep birlikte hareket etmeye hazırız' dedi. 'Bunun dışında hiçbir yerde yokuz' ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

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