Özgür Özel Sinop'ta: 'AB 27 Ülkede 13 Milyon, Bizde 13,5 Milyon İşsiz'

Özgür Özel Sinop'ta: '27 AB ülkesinde 13 milyon, bizde 13,5 milyon işsiz'

Sinop'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sinop'ta İskele Meydanı’nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu. Özel, Sinop'un Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olmasına rağmen uygulanan yanlış politikalar nedeniyle göç veren ve güç kaybeden bir kent haline geldiğini savundu.

Rakamlara göre Sinop’un neredeyse tamamen emeklilerden oluşan bir kent haline büründüğünü belirten Özel, mevcut iktidarın artık emekliye, öğrenciye, balıkçıya, çiftçiye ve emekçilere umut vermediğini öne sürdü.

"Türkiye’yi dünyada gündemde tutan şey en yavaş ve en pahalı interneti kullanmamız. Dünya kadar köyde internet yok. Dünya kadar köyde cep telefonu ağında sorun var. İl merkezinde internet sorunu var. Ama dünyanın en kötü interneti de en pahalı eti de bu ülkede bize satılıyor."

Özel, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi sürecinde karşı çıktıklarını, şimdi en büyük sorunların özel dağıtım şirketlerinden kaynaklandığını savundu. Ayrıca Sinop'ta su sorununun çözülmediği, hâlâ su problemi yaşayan köyler bulunduğunu söyledi.

Avrupa'daki gıda enflasyonunun %2 olduğunu, Türkiye'de ise bunun %33 seviyesinde olduğunu öne süren Özel, "27 Avrupa Birliği ülkesinde toplamı 13 milyon işsiz var. Bizde tek başımıza 13,5 milyon işsiz var." ifadelerini kullandı.

Özel, faiz konusunda da eleştiride bulunarak Türkiye'nin dünyada en yüksek ikinci faize sahip ülke olduğunu, en yüksek faizin Zimbabve'de olduğunu ve Zimbabve dışında dünyadaki diğer ülkelerin savaş, işgal veya kıtlık gibi sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.

AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, CHP olarak iktidar yürüyüşlerinin devam ettiğini belirtti. Kendi iktidarları döneminde işçi, emekli, öğrenci ve çiftçi dahil her kesimin yüzünün güleceğini vurguladı.

Özel, eğitim maliyetlerine dikkat çekerek, okula başlama maliyetlerinin arttığını ve velilerin kayıt parası talepleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Okula başlama maliyeti olarak okul öncesi ve ilkokul için 9 bin lira, ortaokul ve lise için ise 12 bin liraya kadar çıkan giderleri örnek gösterdi.

CHP iktidarında her yıl eylül ayında belli bir gelire sahip tüm velilere öğrenci başına 10 bin lira okula başlama yardımı desteği sağlayacaklarını açıklayan Özel, vali ve kaymakamlardan okulların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında CHP’li belediyelerle iletişime geçmelerini istedi.

