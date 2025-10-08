Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"

Özgür Özel: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"

Şişli'de toplanan on binlere iddianame çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaların ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Şişli'de katılımcılara hitap etti. Miting, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlendi.

Özel, mitingin ilk organizasyonlarından birini Şişli'de yaptıklarını ve 200'üncü günde yine burada bir araya geldiklerini belirterek, "Bu akşam 60'ıncı kez bir miting yapmak için değil, bu kadar haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep birlikte 60'ıncı eylemi yapmak için buradayız." dedi.

Çağlayan Adliyesi sürecine dair eleştirilerini sıralayan Özel, "Çağlayan Adliyesi'nde bir iftiranameyi bir türlü hazırlayamadılar. Büyük haksızlıklar, hukuksuzluklar var ama en önemlisi ilk günden beri önce gizli tanıklar, içlerinde gizli tanıkların ne suçları ne ahlaksızlıkları çıktı." ifadelerini kullandı. Özel, iddianamenin hazırlanmasını istediklerini vurgulayarak, "O iddianameyi bekliyoruz, yargılanmak için değil, bu iftiracıları yargılamak için bekliyoruz." diye konuştu.

Özel, kalabalığa hitaben, "Arkadaşlarımız masumdur. Sonuna kadar arkalarındayız." dedi ve destek veren siyasi partilere, derneklere, sendikalara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Dayanışma mesajı veren Özel, "Bu ülkenin umudunu sizler ayakta tutuyorsunuz." sözleriyle katılımcılara seslendi ve mücadele çağrısını sürdürdü.

Özel, İsrail'in saldırdığı Özgürlük Filosu'ndaki milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve Sema Silkin Ün'ün sabah saatlerinde haksız bir müdahale ile gözaltına alındığını belirterek, "Üçünü de bugün sabah haksız bir müdahaleden sonra gemileriyle birlikte limana götürdüler. Aldığımız bilgilere göre 3 milletvekilimiz tutuklanıp cezaevine konulmaya çalışılıyor." dedi.

İsrail'e yönelik uyarıda bulunan Özel, "Aklını başına al, milletvekillerini, bütün aktivistleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve dünyadan oraya giden aktivistleri serbest bırak." ifadeleriyle İsrail'e seslendi ve "Biz Filistin'in arkasındayız, sonuna kadar mazlumlarla dayanışma içindeyiz." diye konuştu.

Özel, miting takvimine ilişkin olarak 12 Ekim'de 61'inci mitingin Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacağını açıkladı.

