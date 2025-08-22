Özgür Özel Sivas Mitinginde: "Türkiye'nin umudu kardeşliktedir"

CHP lideri Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel, Sivas'ta milli mücadelenin fitilinin ateşlendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını hatırlatarak, CHP'nin aynı zamanda Sivas'ta kurulduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" kitabında Sivas Kongresi'ni CHP'nin ilk kongresi olarak kabul ettiğini anımsatan Özel, "Doğduğumuz ve büyüdüğümüz yerdeyiz." dedi.

İlk seçimlerde Sivas'ta CHP'yi birinci parti, Türkiye'de ise iktidar yapmak için kararlı olduklarını belirten Özel, kentte işsizlik, geçim sıkıntısı ve yatırım eksikliği nedeniyle göç yaşandığını ve nüfusun azaldığını söyledi.

Özel, CHP iktidarında Sivas'ın geride bırakılmışlığını telafi edeceklerini, kentin kalkınacağını, güçleneceğini, zenginleşeceğini ve şehri ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

İktidarın tarım ve ekonomi politikalarını eleştiren Özel, "Asgari ücrete mutlaka ara zam yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olmalıdır. Çiftçilere kanunlarda yazan destekler verilmeli, memurlara hak ettiği zam verilmeli, atanmayan öğretmenler atanmalı, staj ve çıraklık mağdurları ile emeklilikte adalet bekleyenlerin sesleri duyulmalı. Artık toplumun tüm kesimlerinin sorunları çözülmelidir." diye konuştu.

"Türkiye'nin umudu bu meydandadır" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin umudu kardeşliktedir, birliktedir, beraberliktedir. Türkiye'nin umudu 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra da CHP'nin, Cumhuriyetçilerin, bütün Atatürkçülerin, vatanseverlerin, demokratlarının bir araya gelmesindedir. Türkiye'nin umudu Türkiye ittifakındadır. Biz adalet, eşitlik, kardeşlik ve özgürlük için ve artık bu ülkede bir dönemin kapanıp bir dönemin açılması için 49'uncu kez meydandayız, alandayız. Sivas'ta eylemdeyiz."

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklandığını hatırlatarak, bu kapsamda Beyoğlu Belediyesi meclisinde yapılan başkanlık seçiminde partilerinin seçimi kazandığını belirtti.

Filistin konusunda da tepki gösteren Özel, "680 gündür Gazze'de katliam yaşandığını" belirterek iktidarı Gazze'de yaşananlara sessiz kalmakla suçladı. CHP olarak TBMM'yi gelecek hafta Filistin'e sahip çıkmak ve İsrail'e hesap sormak için olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyledi. Özel, "Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'a destek olduğu gibi Filistin'e destek olma zamanıdır. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin'e sahip çıktığı gibi Filistin'e destek çıkma zamanıdır." dedi.

Dış politika ve iç siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "CHP olarak dış politikada onurlu, dirayetli ve kararlı bir politikanın, iç siyasette eşitlikçi ve halktan yana politikaların takipçisiyiz. Artık Türkiye'nin koşan, çalışan, enerjisi yüksek, milleti düşünen bir iktidara ihtiyacı var. Türkiye'nin demokrasiye, kardeşliğe, barışa, eşitliğe ihtiyacı var. Bu iktidar yaşlanmış ve yorulmuştur. Millet takdir ederse CHP iktidar olacak. Ekonomiyi ve devleti bunlardan çok daha iyi yönetecek." şeklinde konuştu.

Özel, gelecek hafta 50'nci mitinglerini Beyoğlu'nda düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşma yaptı.