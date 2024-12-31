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Özgür Özel, Siyasetçilerin Yeni Yılını Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli siyasilere yeni yıl dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:13
Özgür Özel, Siyasetçilerin Yeni Yılını Kutladı

Özgür Özel, Siyaset Dünyasına Yeni Yıl Mesajları Gönderdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer önemli siyasi liderlerle yeni yıl mesajı paylaştı. Özel, telefonla gerçekleştirdiği görüşmelerde, Türkiye'deki siyasi liderlerin yeni yılını kutladı.

Kutlamaya Katılan Siyasi Liderler

CHP'nin yaptığı açıklamaya göre, Özel'in telefonla aradığı liderler arasında Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatımoğulları (DEM Parti Eş Genel Başkanları), Devlet Bahçeli (MHP Genel Başkanı), Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti Genel Başkanı), Ali Babacan (Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı), Mahmut Arıkan (Saadet Partisi Genel Başkanı), Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi Genel Başkanı) ve Erkan Baş (Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı) gibi isimler yer aldı. Ayrıca Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı), Gültekin Uysal (Demokrat Parti Genel Başkanı), Önder Aksakal (Demokratik Sol Parti Genel Başkanı), Seyit Aslan (Emek Partisi Genel Başkanı), İskender Bayhan (Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı), Ümit Özdağ (Zafer Partisi Genel Başkanı), Mustafa Destici (Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı), Muharrem İnce (Memleket Partisi Genel Başkanı) ve Hüseyin Baş (Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı) da görüşmelerde yer aldı.

Yeni Yıl Dilekleri

Görüşmelerinde vatandaşlar için sağlık, huzur, refah ve barış dolu bir yıl dileğinde bulunan Özgür Özel, siyasi birlikteliğin ve dayanışmanın önemini vurguladı. Böylece yeni yılın, tüm ülkemiz için olumlu başlangıçlar getirmesi umudunu taşıdığını ifade etti.

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