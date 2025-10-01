Özgür Özel: Sumud Filosu Kuşatıldı — Küçükçekmece Mitinginde Okul Yemek Sözü ve İmza Kampanyası

CHP lideri Özgür Özel, Küçükçekmece mitinginde Sumud Filosu'na destek verdi, okullarda üç sıcak yemek sözü verdi ve imza kampanyasının detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:04
Özgür Özel'den Küçükçekmece Mitinginde Kritik Mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Küçükçekmece mitinginde halka hitap etti. Etkinlik, Millet İradesine Sahip Çıkıyor sloganıyla Fevzi Çakmak Meydanında düzenlendi ve CHP'nin 58. mitingi olarak kayda geçti.

Sumud Filosu'na Destek

Özel, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail donanması tarafından kuşatılmasına tepki gösterdi. Özel, Filistinli kardeşlere ve filodaki barış aktivistlerine Küçükçekmece'den en kuvvetli selamlarını iletti ve şu ifadeyi kullandı: Şimdi İsrail askerleri Sumud Filosu'nun etrafını kuşatmış. Güya barış olacak ama barışa giden filoyu kuşatıyorlar. Buradan Filistinli kardeşlerimize ve Sumud Filosu'ndaki tüm barış aktivistlerine Küçükçekmece'den en kuvvetli selamlarımızı yolluyoruz.

Eğitimde Somut Vaad: Her Çocuğa Üç Kap Sıcak Yemek

Özel, CHP'li belediyelerin ihtiyaç sahibi çocuklara beslenme çantası dağıttığını ve hedeflerinin Türkiye genelinde izin verilen tüm okullara arıtma sistemli su sebilleri yerleştirmek olduğunu belirtti. Ayrıca CHP iktidarında öğrencilere okulda üç kap sıcak yemek verileceğini açıkladı. Özel, gelir desteği taahhüdünü şu şekilde ifade etti: Belli bir gelir seviyesinin altında her çocuk okula başlarken 15 bin, her sene okula devam ederken 10 bin lira ağustos ayında ailesinin hesabına yatacak.

İmza Kampanyası ve Hedefler

Başlattıkları imza kampanyasına da değinen Özel, kampanyada şu ana kadar 24 milyon imza toplandığını, hedefe ulaşmak için 3 milyon 834 bin imzaya daha ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Gençlerin yoğun talepleri üzerine hazırlanan benimimzam.net sitesiyle imza sürecinin kolaylaştırıldığını aktardı. Özel, seçim hazırlıklarına dair bilgiler vererek 183 bin sandık için görevli hazırlandığını ve kampanyanın 2 Kasım 2025'te sona ereceğini belirtti.

İmamoğlu'nun Mektubu Okundu

Mitingde, 24 Eylül'de yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektubu okudu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Küçükçekmece’de partisince "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

