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Özgür Özel: 'Suriye'deki Gelecek İçin Birlikte Çözüm Bulmalıyız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'deki krize dair açıklamalarda bulunarak barışçıl bir çözüm önerdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:20
Özgür Özel: 'Suriye'deki Gelecek İçin Birlikte Çözüm Bulmalıyız'

Özgür Özel Canlı Yayında Suriye Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk canlı yayınında Suriye meselesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Suriye'deki çeşitli etnik ve mezhepsel grupların barış içinde yaşayabilmesi için ortak bir formül oluşturulması gerektiğini vurguladı.

'Suriye, Yaşanabilir Bir Yer Olmalıdır'

Özel, "Suriye'de Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle, Türkmen'iyle bütün yapıların geleceğini hep birlikte yaşayabilecekleri bir formüle katkı sağlarsak, bu durumda Suriye yaşanabilir bir yer olursa, Türkiye'deki Suriyelilerin memleketlerine dönmesini barışçıl yoldan sağlarız" dedi. Bu bağlamda mevcut hükümetin doğru adımları atması gerektiğini ifade etti.

13 Yılda 200 Milyar Dolar Kayıp

Özel, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye maliyetinin korkunç olduğuna dikkat çekerek, "Son 13 yılda Türkiye, 200 milyar dolar kaybetti. Resmi rakamlara göre 2 milyon 953 bin sığınmacı ülkeye geldi." şeklinde konuştu.

Esad Rejimi ve Demokrasi Vurgusu

Özel, Esed rejiminin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Benim için Esad her zaman diktatördü. Suriye'nin demokratikleşmesini savundum. Esad rejimi 12 günde değildi, 61 yılın bedelini ödedi" dedi. Bu görüşmenin neden zor olduğunu, Esad'ın kendi sonunu hazırladığını belirtti.

Sığınmacılar İçin Eve Dönüş Paketi

CHP'nin, Suriyeli sığınmacıların mümkün olan en kısa zamanda memleketlerine dönmesi için bir iradesi olduğunu kaydeden Özel, bunun için Suriye'de askeri istikrarın sağlanması gerektiğini de belirtti. Sığınmacılar için bir eve dönüş paketi önerisi sunacaklarını açıkladı.

İsrail'in Saldırıları ve Türkiye'nin Rolü

İsrail'in Suriye'deki saldırıları hakkında konuşan Özel, Türkiye'nin bu süreçte inisiyatif alması gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası hukuk arkamıza alınarak İsrail'e 'Dur' denilmesi ve çok net olunması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Kürt Sorunu ve Barış Çabaları

Türkiye'deki Kürt sorununun çözülmesi gerektiğini ifade eden Özel, "Silahların bırakılması ve Türkiye'ye barış gelmesi lazım" dedi. Bu süreçte tüm partilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini önemle vurguladı.

Parti İçi İlişkiler ve Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında, "En doğru adayın belirlenmesi için gayret göstereceğim" dedi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konusunda olası bir siyasal yasak hakkında, "Böyle bir hata yapacaklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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