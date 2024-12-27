Özgür Özel: "Suriye'nin İstikrarı İçin Avrupa Birliği ile İş Birliği Gerekiyor"

Özgür Özel, Suriye'nin İstikrarı İçin Çalışmalara Hazır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi Toplantısı'nda, Suriye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı için dünya ile başta Avrupa Birliği olmak üzere gerekli adımları atma çağrısında bulundu. Özel, bu konuda CHP olarak umulanın ötesinde katkı verilmeye hazır olduklarını vurguladı.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Demokrasi Vurgusu

Toplantıda konuşan Özgür Özel, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve demokratik bir yönetim inşasını savunduklarını belirtti. "Suriye'de demokrasinin Kürtleri, Türkmenleri, Arapları, Alevileri ve Sünnileri kucaklamasını savunuyoruz," diyen Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin daha fazla kayıp vermemesi gerektiğini ifade etti.

Suriyeli Sığınmacılar İçin Ekonomik Destek Çağrısı

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için ekonomi kaynaklı destek gerektiğini belirten Özel, "Uluslararası kuruluşlarla bu konuda iş birliği yapmaya hazırız," dedi. Özellikle Avrupa'nın bu konuda elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi.

Yerel Seçimlerdeki Başarı ve Asgari Ücret Uyarısı

CHP’nin yerel seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olduğunu hatırlatan Özgür Özel, Türkiye yönetiminde CHP'nin etkisinin büyük olduğunu vurguladı. Asgari ücretin çalışanlar üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Özel, "Türkiye'deki asgari ücretli oranı %56’ya ulaştı. Bu oran ileride %65 olabilir," şeklinde konuştu.

Tandoğan Meydanı'nda Miting Çağrısı

Özel, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek asgari ücret mitingine davet etti. "Tandoğan Meydanı'nda yoksul kesimlerin çığlığına ses olmaya, sefalet ücretine karşı durmaya davet ediyorum," dedi. 167 sivil toplum kuruluşu ile birlikte düzenlenecek mitingde konuşma yapacağını ise açıkladı.

Özgür Özel, erken seçim için mücadele edeceklerini, bunun sonucun seçimle gerçekleşeceğine inandıklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık etti. Özel, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık etti. Özel, burada konuşma yaptı.