Özgür Özel: Tarım Sektörü Milli Savunma Kadar Kritiktir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarımın Önemi Üzerine Konferans Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansında önemli açıklamalarda bulundu.

Tarım Sektörünün Desteklenmesi Gerektiğini Vurguladı

Özel, tarım sektörünün milli savunma kadar kritik olduğuna dikkat çekerek, "Çiftçinin borç sorunları çözüme kavuşturulmalıdır." dedi. Tarımı desteklemek için somut adımlar atılması gerektiğini savunan Özel, gıdaya erişimde eşitsizliğin günümüzde büyük bir problem haline geldiğini belirtti.

Gıda Güvenliği Endeksinde Gerileme Yaşandı

Özel, Türkiye'nin uluslararası gıda güvenliği endeksinde son 10 yılda 13 sıra gerilediğini ifade ederek, "10 yıl önce 36. sıradaydık, şimdi 49. sıradayız. Bu durum, ülkemizin gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım konusunda stratejik bir eksiklik yaşadığını açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi Sayısındaki Düşüş ve Gelecek Kaygısı

Türkiye'deki çiftçi sayısının 2003 yılındaki 2,8 milyon rakamından 2,3 milyon seviyesine düştüğünü vurgulayan Özel, bu durumun köyden kente göçü artırdığını dile getirdi. Çiftçilerin büyük çoğunluğunun gelecek yıl tarımı sürdürmek istemediğini ifade etti.

Çiftçi Sorunları ve Altyapı Yetersizlikleri

Özel, çiftçilerin topraklarının ipotek altında olduğunu ve sulama altyapısının yetersiz olduğunu belirtti. "Sulama sistemleri yetersiz, su kaynakları verimsiz. Bu nedenle tarım sektörünün desteklenmesi büyük bir gereklilik. Türkiye'deki çiftçi sorunları çözülmediği sürece işsizlik artacak ve yerli üretim azalacaktır." diye konuştu.

Basın Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Küçük bir deprem felaketi hakkında bilgi veren Özel, Malatya'daki durumun iyi geçtiğini umduğunu belirtti. Ayrıca, Fernas işçilerinin hakları için eylem yaptıklarını ve çalışanların yanında olduğunu belirtti.

Son olarak, iktidarın vatandaşlardan gizlilikle para topladığını ifade eden Özel, "İktidar, vatandaşların tepkisini azaltmak için korku yaratmaya çalışıyor." dedi. Özel, önümüzdeki günlerde yapılacak seyahatlerin yeni açıklamalar için bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansına katıldı. Konferansta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) da yer aldı.