Bist 100
10.679,98 0%
DOLAR
32,96 0,16%
EURO
35,33 -0,15%
ALTIN
2.446,92 -0,42%

Özgür Özel TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: "Emekli maaşlarına zam yapılmalı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, "Nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için öncelikle Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz. Normali budur. Normalleşme dediğimiz budur." ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 16:48
Özgür Özel TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: "Emekli maaşlarına zam yapılmalı"

Özel, Eurostat verilerine göre Türkiye'nin konut kirasında geçen yıl Avrupa birincisi olduğunu belirterek, pandemi ve küresel ekonomik krize dikkat çekti. Avrupa'daki kira artışının yüzde 12 iken Türkiye'de bu oranın yüzde 125'e ulaştığını vurgulayan Özel, "Kira artışı yüzde 25'i geçemez" diyen tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

"EKONOMİK KRİZİN SORUMLUSU HÜKÜMET"

CHP lideri, ekonomideki krizin sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, "Emekliler, emekçiler, çiftçiler kemer sıksın derken yandaşlar daha da zenginleşiyor." eleştirisinde bulundu. Özel, emeklilerin maaşlarının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini savunarak, "Asgari ücret enflasyon oranında bile artırılmadan emekli maaşlarına zam yapılmalı." dedi.

ÖZEL: "CHP'NİN ORTAK PROGRAMI CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA İKTİDAR"

CHP Genel Başkanı, partisinin tek ortak programının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında iktidara gelmeleri durumunda ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmek olduğunu belirtti. Özel, "CHP sorunu tespit ediyor, somutlaştırıyor, eleştiriyor ve çözüm önerileri sunuyor." şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMEDE NEZAKET VE DİL DOĞRULUĞU ÖNEMLİYDİ"

Mehmet Şimşek'in Yalçın Karatepe ile yaptığı görüşmeye de değinen Özel, görüşmenin uzun süren ancak fevkalade karşılıklı nezaket içinde geçen bir müzakere olduğunu ifade etti. Özel, bu tür görüşmelerin siyasetin doğasında olduğunu ve doğru dilin kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

EKONOMİK KRİZİN SORUMLUSU TOPLUMUN KIRILGAN KESİMLERİ DEĞİL

Ekonomideki krizin toplumun kırılgan kesimlerinin değil, hükümetin sorumluluğunda olduğunu belirten Özel, hükümeti emeklilerin, emekçilerin ve çiftçilerin sırtına yük bindirmekle eleştirdi. "Kemer sıkma" politikalarının sadece dar gelirlilere değil, ülkenin geneline zarar verdiğini dile getirdi.

30 HAZİRAN'DA KOCAELİ'DE MİTİNG DÜZENLEYECEĞİZ

Özel, partililere 30 Haziran'da Kocaeli'de düzenleyecekleri mitinge katılmaları çağrısında bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve otoyollara yeni zam! Temmuz'da 4 katı artıyor

Kiracıları köşeye sıkıştıran karar! Bir de bunun cezasını ödeyecekler

Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir

Oh çektirtecek gelişme! Erdoğan onayı vermeyince vergi paketinden çıkartıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir

Kiracıları köşeye sıkıştıran karar! Bir de bunun cezasını ödeyecekler

Bakanlık o duruma da el attı! 1500 TL sosyal yardım sağlanıyor

O bankadan emekli maaşı alan yaşadı! Tek başvuruyla 16.700 TL nakit avans hazır!

Oh çektirtecek gelişme! Erdoğan onayı vermeyince vergi paketinden çıkartıldı!

Sıfır otomobilde faiz sıfırlandı! Bu modeller faizsiz kapış kapış satılıyor

Köprü ve otoyollara yeni zam! Temmuz'da 4 katı artıyor

4A- 4B'liye yüzde 38 zam açıklaması! En düşük maaş 13.800 TL açıklandı! 17 Temmuz'da geliyor

100.000 TL’yi Perşembe saat 13.00’e kadar çekin! Kredi faizleri hortladı hortlayacak

Buradan kontrol etmeden sakın ev almayın! Bir kuruş ücret alınmıyor

Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor! ŞOK aktüel indirimi 30 Haziran'a kadar sürecek

Prim gün sayınız eksikse dert etmeyin! Hükümet devreye girdi: Düşük primle erken emeklilik mümkün