Özgür Özel TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: "Emekli maaşlarına zam yapılmalı"

Özel, Eurostat verilerine göre Türkiye'nin konut kirasında geçen yıl Avrupa birincisi olduğunu belirterek, pandemi ve küresel ekonomik krize dikkat çekti. Avrupa'daki kira artışının yüzde 12 iken Türkiye'de bu oranın yüzde 125'e ulaştığını vurgulayan Özel, "Kira artışı yüzde 25'i geçemez" diyen tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

"EKONOMİK KRİZİN SORUMLUSU HÜKÜMET"



CHP lideri, ekonomideki krizin sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, "Emekliler, emekçiler, çiftçiler kemer sıksın derken yandaşlar daha da zenginleşiyor." eleştirisinde bulundu. Özel, emeklilerin maaşlarının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini savunarak, "Asgari ücret enflasyon oranında bile artırılmadan emekli maaşlarına zam yapılmalı." dedi.



ÖZEL: "CHP'NİN ORTAK PROGRAMI CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA İKTİDAR"



CHP Genel Başkanı, partisinin tek ortak programının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında iktidara gelmeleri durumunda ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmek olduğunu belirtti. Özel, "CHP sorunu tespit ediyor, somutlaştırıyor, eleştiriyor ve çözüm önerileri sunuyor." şeklinde konuştu.



GÖRÜŞMEDE NEZAKET VE DİL DOĞRULUĞU ÖNEMLİYDİ"

Mehmet Şimşek'in Yalçın Karatepe ile yaptığı görüşmeye de değinen Özel, görüşmenin uzun süren ancak fevkalade karşılıklı nezaket içinde geçen bir müzakere olduğunu ifade etti. Özel, bu tür görüşmelerin siyasetin doğasında olduğunu ve doğru dilin kullanılmasının önemine vurgu yaptı.



EKONOMİK KRİZİN SORUMLUSU TOPLUMUN KIRILGAN KESİMLERİ DEĞİL



Ekonomideki krizin toplumun kırılgan kesimlerinin değil, hükümetin sorumluluğunda olduğunu belirten Özel, hükümeti emeklilerin, emekçilerin ve çiftçilerin sırtına yük bindirmekle eleştirdi. "Kemer sıkma" politikalarının sadece dar gelirlilere değil, ülkenin geneline zarar verdiğini dile getirdi.



30 HAZİRAN'DA KOCAELİ'DE MİTİNG DÜZENLEYECEĞİZ



Özel, partililere 30 Haziran'da Kocaeli'de düzenleyecekleri mitinge katılmaları çağrısında bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

