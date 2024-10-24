Özgür Özel, Teröre Karşı Direniş Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörle Mücadele ve Yaşam Hakkı Mitingi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, terörizme karşı korkmadan direniş göstermenin önemine vurgu yaptı. Özel, "Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Kadınları, çocukları, bebekleri, tüm canlıları korumanın yolu korkmadan, korkunun karşısına dimdik dikilmektir," şeklinde konuştu.

Olağanüstü Toplantılar Düzenlendi

Özel, terör saldırısına karşı hemen bir olağanüstü toplantı düzenlediklerini belirterek, "Dün Diyarbakır'daki programımız sırasında TUŞAS'a yapılan hain saldırıdan haberdar olduk. Toplantılarımız devam etti ve Ankara'ya dönmeye karar verdik," dedi.

Yaşam Hakkı Mitingi

Terör ve şiddete karşı yaşam hakkını savunmak üzere yapılması planlanan mitingi iptal etmeyeceklerini belirten Özel, "Bu pazar günü saat 14.30'da İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda mitingimizi gerçekleştireceğiz," dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın etkinliklerinin terör tehdidi altında sönük geçmeyeceğini belirtti. "Bu yıl da coşkuyla kutlayacağız. 81 ildeki örgütlerimiz etkinlikler düzenleyecek," şeklinde ifade etti.

Birlikte Yürüyüş

Özel, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e kadar yürüyeceklerini duyurdu. "29 Ekim'de saat 13.00'te toplanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e doğru yürüyeceğiz," dedi.