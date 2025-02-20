Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile Bir Araya Gelerek Ön Seçim Sürecini Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile yaptığı görüşmede İstanbul'da önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:35
Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile Bir Araya Gelerek Ön Seçim Sürecini Değerlendirdi

Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenleyeceği ön seçime dair önemli açıklamalarda bulundu. 23 Mart önseçimi öncesinde, Ekrem İmamoğlu’nun adaylık için gereken imza sayısının üç katına yaklaşarak, ilk günün sonunda bu sayıyı tamamladığını vurguladı.

TİP Ziyareti ve Ortak Basın Toplantısı

Özel, beraberindeki heyetle Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Kadıköy İstanbul İl Örgütü'ne ziyarette bulundu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, bu ziyareti neden İstanbul'da yaptıklarını açıkladı. Özel, "Bu ziyareti Ankara'da yapabilirdik; fakat Türkiye İşçi Partisinin tarihi gelenekleri nedeniyle emeğin başkenti İstanbul'da gerçekleştirmeyi tercih ettik" dedi.

Erken Seçime Hazırız

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Türkiye’nin erken seçime hazır olduğunun altını çizerek, muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Bu iktidara karşı muhalefetin, sandıkta birleşerek güç kazanması önemlidir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Davası

Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açtığı davaya dair de görüşlerini paylaştı. Özel, başvurunun hukuki bir zemininin olmadığını ve siyaseten yıpratma amacı taşıdığını belirtti. "Bu, iktidarın CHP'nin birinci parti olmasından duyduğu rahatsızlığın bir yansımasıdır" dedi.

Erkan Baş’tan İşbirliği Vurgusu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Özgür Özel ve CHP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nin iyi ilişkiler içerisinde olması ülkemiz açısından kritik bir öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Kadıköy'deki...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Kadıköy'deki İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret ederek, TİP Genel Başkanı Erkan Baş (sağda) ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Kadıköy'deki...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Kadıköy'deki İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret ederek, TİP Genel Başkanı Erkan Baş (sağda) ile bir araya geldi.

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