Özgür Özel: Türkiye, Demokratik Avrupa'nın Ayrılmaz Parçası Olmalı — PES Kongresi

Özgür Özel: Türkiye, Demokratik Avrupa'nın Ayrılmaz Parçası Olmalı

Amsterdam — Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'nde konuşma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'nde konuştu.

Yeniden PES Genel Başkanlığına seçilen Stefan Löfven ve ekibini kutlayan Özel, Löfven'in zorlu bir süreçte, çok önemli bir görevi başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

"Türkiye'nin demokratik Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ve hep birlikte başarmamız, kazanmamız, güven içinde, barış içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum."

Özel, Türkiye'nin uluslararası alanda birçok kritik sorunun ya tam merkezinde ya da yanı başında olduğunu aktararak, "Demokratik değerlerin savunulması için Türkiye'de büyük bir mücadele vermek durumundayız. Çünkü Türkiye'de demokrasi, insan hakları, seçme ve seçilme hakkı saldırı altında." görüşünü savundu.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine değinen Özel, yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan belediye başkanları ile CHP'nin kurumsal kimliğinin saldırı altında olduğunu iddia etti.

Avrupa ve dünya genelinin aksine yaşanan bütün kaotik ortamda Türkiye'de aşırı sağ değil, sosyal demokrasi ve sol partilerin yükseldiğini belirten Özel, "Bir Türkiye modeli ile gençleri, işçileri, mağdur olan herkesi örgütleyen, sokağa davet eden, hafta içi çarşamba akşamı İstanbul'da, İstanbul tarihinin en kalabalık, 100 binlik mitinglerini yapan, milyonlarla hafta sonu mitingleri yapan bir sürecin içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, "Otokrasi mi, demokrasi mi? Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak." ifadelerini kullanarak seçimlerin önemine işaret etti ve Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olması gerektiğini yineledi.

Konuşmasında ayrıca, "Ukrayna ve Filistin ile en derin dayanışmalarımızı ifade ediyorum." diyen Özel, dün akşamki yemekte hem Filistin'den hem İsrail'den ilericileri dinlediklerini, bugün kürsüde de her iki sesi dinlediklerini belirtti. Her türlü düşmanlığın karşısında olduklarını ve barışın yanında yer aldıklarını vurguladı.

Özel, sözlerini "Dünyanın bütün demokratları hep birlikte başaracağız." mesajıyla noktaladı.

