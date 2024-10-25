Özgür Özel TUSAŞ Ziyaretinde Terörü Lanetledi

Özgür Özel, TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini 23 Ekim tarihinde ziyaret etti. Bu ziyaret terör saldırısının ardından gerçekleşti. Özel, burada yaptığı açıklamalarda terörü kınayarak, "Terörü kim, ne amaçla kullanıyorsa, ne amaçla yapıyorsa, kimden ve nereden geliyorsa lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehitlere Saygı ve Güvenlik Tartışmaları

Özel, ziyaretinin ardından basın mensuplarına terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine başsağlığı, yaralılarına da şifa temennisinde bulundu. TUSAŞ'ın Türkiye için stratejik bir kurum olduğunu vurgulayan Özel, güvenlik eksikliği konusunun derinlemesine tartışılması gerektiğini belirtti.

Proje Destekleri ve Güçlü Koruma

Özel, "TUSAŞ'ın projelerine tüm CHP'lilerin arkasında durduğunu ve büyük bir dikkatle takip edildiğini" söyledi. TUSAŞ’ın, emniyet ve silahlı kuvvetler tarafından daha iyi korunması gerektiğine dikkat çeken Özel, özel timlerin kurulmasının önemini vurguladı. Ayrıca, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının da konuyu hızlıca değerlendirmesi gerektiğine belirtti.

Yaşam Mitingi ve Toplum Daveti

Terör olayı sonrası planlanan Yaşam Mitingini iptal etmediklerini belirten Özel, "Biz korkmuyoruz, sinmeyeceğiz. 29 Ekim'de Beşiktaş meydanında olacağız," şeklinde konuştu. Tüm İstanbulluları mitinge davet eden Özel, etkinliğin teröre karşı bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Bayramı ve Birlik Çağrısı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değinen Özel, tüm vatandaşları bayraklarla sokaklarda olmaya çağırdı. "86 milyonu 29 Ekim günü sokaklarda olmaya davet ediyoruz," dedi. Ayrıca, konserlerin ertelenmesini önerse de etkinliklerin iptal edilmemesi gerektiğini savundu.

Karşılıklı Düşünceler ve Cevap Beklentisi

Özel, Sayın Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessizliği hakkında, bu konunun muhatabının Erdoğan olduğu yanıtını verdi. Gazetecilere yanıt veren Özel, "Ben Erdoğan yerine konuşamam, merak edenler sizlersiniz," dedi.

Yanlış Anlaşılmalar ve Net Mesajlar

Özel, Diyarbakır'daki kapalı bir toplantıda söylediği iddia edilen cümlenin kendisine ait olmadığını belirtti. Barış umudunun karşısında durmadığını ifade eden Özel, herkes için eşit bir Türkiye vurgusunu yineledi ve net duruşlarını koruduklarını açıkça belirtti.

TÜSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası sürecin nasıl ilerleyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Ekim'de terör saldırısının yaşandığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Ekim'de terör saldırısının yaşandığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini ziyaret etti.