Özgür Özel Uşak'ta Ferdi Zeyrek Amfi Salonu'nun Açılışına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediyesince yenilenen Ferdi Zeyrek Amfi Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Tören ve konuşmalar

Uşak Belediyesinin yenilediği ve elektrik akımına kapılmasının ardından hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verildiği Huzurpark'taki Ferdi Zeyrek Amfi Salonu'nun açılışı için tören düzenlendi.

Özel, törendeki konuşmasında açılışın kendisi için çok kıymetli olduğunu, Türkiye'nin birçok yerinde Ferdi Zeyrek'in isminin yaşatıldığını belirterek, Zeyrek ile yerel seçimlerin öncesinde yaşadığı anılarını anlattı. Yenileme çalışmasına emeği geçenlere teşekkür eden Özel, 'Ferdi Zeyrek kardeşimi rahmetle, özlemle, minnetle anıyorum.' dedi.

Vakfın kuruluşu ve çağrı

Özel, 'Pazartesi günü sevgili Nurcan, Manisa'daki bir lansmanla Ferdi Zeyrek Vakfı'nı hayata geçirecek, tanıtımını yapacak. Ferdi Zeyrek'in vefatında 'Biz ne yapabiliriz' diyen herkesi, Ferdi Zeyrek Vakfı'na destek olmaya, kimsesiz çocukların okumasına, yoksulların burs almasına katkı vermeye davet ediyorum. Dünyanın en iyi insanının bu iyilik hareketini vakıfta sürdürmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Eşinin mesajı

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a teşekkür ederek, 'Ferdi, sosyal hayatın kalitesinin o şehrin kimliğinde önemli bir etkiye sahip olduğuna inanırdı. Bu nedenle çok sevdiği Manisa'mıza sosyal etkinliklerin çeşitliğinin artması, erişimin kolaylaşması, tüm kesimlerin sağlanması için çok çalışırdı. Bugün görüyorum ki, Ferdi'nin hayalleri, idealleri, Manisa'yı aşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Ben inanıyorum ki Ferdi'nin adının yaşatıldığı her tesiste etkinlikler yapıldıkça onun ruhu da orada olacaktır.' dedi.

Etkinlikler ve kapanış

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da göreve geldiği günden bu yana yaptığı hizmetleri anlattı. Merhum Ferdi Zeyrek'in görüntülerinin yer aldığı video gösterimi sırasında eşi Nurcan Zeyrek gözyaşı döktü. Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Özel ve beraberindekiler, Ferdi Zeyrek Amfi Salonu'nda düzenlenen Fazıl Say ve Seranad Bağcan konserine katıldı.

