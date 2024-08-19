Özgür Özel ve Ali Koç'tan Önemli Görüşme

CHP ve Fenerbahçe İş Birliği Görüşmeleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve onun yönetim kurulu üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Bu önemli buluşma, spor ve siyaset alanındaki iş birliğini artırmayı amaçlıyor.

Görüşmeye Katılanlar

Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Toplantıda, iki kurumun birlikte neler yapabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Fenerbahçe Forması Hediye Edildi

Görüşme sırasında, Ali Koç, Özgür Özel'e Fenerbahçe forması hediye ederek, dostluk ve iş birliğini pekiştirmiş oldu. Bu tür buluşmaların, spor ve toplum arasında güçlü bağlar oluşturma açısından önemi vurgulandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.