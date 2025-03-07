Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Hırka-i Şerif Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde cuma namazını icra etti. Özel, Beykoz Belediyesi ziyaretinin ardından Hırka-i Şerif Camisi'ne geldi.

Namaz Sonrası Açıklamalar

Cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, Hırka-i Şerif'e ev sahipliği yapan aileyi ziyaret etmek istediklerini belirtti. Özel, "Yoğunluğun ve bu hayatın üzerimize yüklediği streslerden arındığımız bir yarım saat, 45 dakika. Sonra da birlikte cuma namazını kılabildik." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Anlamlı Vurgu

Özel'e eşlik eden İmamoğlu ise bugün çok özel bir ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu caminin maneviyatının yüksek olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, içinde Hırka-i Şerif'in bulunduğunu ve ailenin de bu emanete nesiller boyunca sahip çıktığını dile getirdi. "Allah razı olsun onlardan. Tabii bu vesileyle çok dua ettik." dedi.

Konuşma Sırasında Soruşturmaya Dikkat Çekti

Bir gazetecinin, Vedat Milor ile ilgili başlatılan soruşturmaya yönelik sorusuna İmamoğlu, "Kent Lokantamıza gelip bizi bir yöneticimizle ziyaret eden, burada nasıl bir hizmet veriliyor anlayıp buna dönük övgü cümlelerini söylemiş bir insana karşı, zamanında Kent Lokantalarını küçümseyen, sonra da bunları kötüleyen aklın, şimdi bunu övenlere ceza verme konusunda bir karar alma basiretsizliğini gösteren o kişilere de Allah akıl versin diye dua ettim." şeklinde cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte cuma namazını Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde kıldı. Özel, namazın ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte cuma namazını Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde kıldı. Özel, namazın ardından açıklamalarda bulundu.