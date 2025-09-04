Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu Görüşmesi: CHP İstanbul Yönetimi ve YSK Başvurusu

Görüşme ve ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, Dervişoğlu'na ziyaret için teşekkür etti ve gündemdeki hukuki süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YSK başvurusu ve hukuki sürecin son aşamaları

Özel, İstanbul yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına dair sürece ilişkin olarak, hazırlıkların sürdüğünü belirtti ve şu ifadeyi kullandı:

"Hakkımızda asliye hukuk mahkemesinin verdiği kararın mahkemeye yaptığımız itiraza cevaptan sonra istinaf mahkemesine başvuru aşamasında YSK'ye tam kanunsuzluk hali ile ilgili başvurumuz hazırlanmış durumda."

Özel, ayrıca ilçe seçim kurullarına ilişkin süreci anlatarak, ilgili mahkemenin kararının ilçe seçim kurullarına Kongre takvimini durdurduğunu bildirdiğini ve bu kurulların takvimi ancak "YSK'nin yeni bir kararına bağlı" olarak işletilebileceğini söyledi. Bu nedenle tüm ilçeler açısından itiraz dilekçelerinin YSK'ye sunulmak üzere hazırlandığını vurguladı.

2017 referandumu ve seçim hukukuna ilişkin değerlendirme

Bir gazetecinin, 2017 referandumuna ilişkin tartışmalarla ilgili sorusuna Özel, değerlendirmesinin hukuk ve seçim sistemi bilgisi olan herkesin ulaşabileceği bir sonuç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu değerlendirme biraz muhakeme yeteneği olan, biraz hukuk bilen, hukuk sisteminin ve seçim hukukunun ne olduğunu bilen herkesin sağlıkla ulaşabileceği bir sonuca ulaşan bir değerlendirme. Bir asliye hukuk mahkemesinin CHP'nin geride bıraktığı ilçe seçimle ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) da itirazlarda karara bağlanarak kesinleşen kararından sonra bu seçimin iptal edilmesini, son derece sağlıksız, seçim hukukunu yok sayan, Türkiye'deki seçim hukukunu askıya alan, Türkiye'deki bütün asliye hukuk mahkemelerini YSK'nin temyiz mahkemesi haline getiren bir karar olarak görüyoruz."

Kurultay davası ve yargıya yönelik eleştiriler

Özel, yargıdaki son gelişmelerin CHP'nin 15 Eylül'deki kurultay davası hakkındaki kanaatini değiştirip değiştirmediği sorusuna cevap olarak, Türkiye'de siyasetin her türlü müdahaleyi hukuk üzerinden yapabildiğini söyledi ve yargı süreçlerine dair kaygılarını dile getirdi:

"Türkiye'de siyaset her türlü müdahaleyi hukuk üzerinden yapabiliyor. Ankara'da mahkemenin görüldüğü hakimin meseleyi bugüne kadar götürdüğü şekliyle bundan sonra götürülecek olursa 15'inde herhangi bir karar çıkmayacağını, kendisinin daha önce vermiş olduğu kararlara yönelik olarak adımları atacağını ve davanın o şekilde yürütüleceğini düşünüyorum. Bu meseleden bir sonuç almak üzere birileri bunu tasarladıysa, bu tam bir felaket, tam bir facia. Kimseye bu kaotik süreci tetiklemesini tavsiye etmem. Siyasetin böyle bir müdahalesi varsa... Kanunla ve vicdanla bir başına bırakılmış hukuk insanlarının böyle kararlar vermesi mümkün değil."

Dervişoğlu'nun değerlendirmesi: Mahkemelerin parti iç işlerine müdahalesi eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaretinde CHP'nin kuruluş haftasını tebrik ederek ev sahipliği için Özel'e teşekkür etti. CHP İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını değerlendirirken, yaşananların siyaset sahasında gerilim ve kutuplaşmayı artırdığını ifade etti:

"Siyasi birtakım kararların ortaya çıkardığı sonuçlarla karşı karşıyayız" diyerek, mahkeme kararlarının partilerin iç işlerine müdahil olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Bütün bu yaşananların hukuki temelde ele alınmadığına şahit oluyorsunuz ve mahkeme kararlarıyla partilerin iç meselelerine müdahil olunuyor. Siyasi partilerin içleri, mahkeme kararlarıyla dizayn edilmeye çalışılıyor."

Dervişoğlu, geriye dönük seçim kurulu kararları ve YSK kararları varken mahkemelerin alacağı kararların seçim ve kongre sonuçlarını etkileyebileceği uyarısında bulunarak, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Eğer seçim ve kongre sonuçlarıyla uğraşırsa mahkemeler, milli iradenin ve hür seçimlerin artık hükmünü kaybetmesi gibi tehlikeli bir sonuç doğar ki bu demokrasimiz açısından son derece tehlikeli bir durumdur. ... Şayet bir asliye hukuk mahkemesi karar verirse, Türkiye'deki sistem değişikliği, 2018 ve 2023 seçimleri bile tartışma konusu olabiliyor."

İleriye dönük birlik mesajı

Dervişoğlu, CHP'nin Türkiye için önemine dikkat çekerek partinin birlik ve bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi. "CHP'nin kendisi için kurulan bu tuzağa düşürülemeyeceği kanaatini taşıyorum" diyerek, gerekirse hem şahsen hem İYİ Parti olarak direneceklerini ifade etti ve "Yeniden bir araya gelmemiz gerekirse de her zaman hazırız" mesajını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (solda), İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda) ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.