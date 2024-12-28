Özgür Özel, Veli Ağbaba'ya Taziye Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya Anlamlı Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya başsağlığı dileklerini iletmek amacıyla taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Yankı Bağcıoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve diğer parti yetkilileri de eşlik etti.

Vefat ve Defin Töreni

Baba Hüseyin Ağbaba, 88 yaşında, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Veli Ağbaba'nın babası için yarın Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda defin töreni düzenlenecek.