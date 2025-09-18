Özgür Özel: "Yasaksız Türkiye, Vizesiz Avrupa" Sözü — Bahçelievler Mitingi

Yayın Tarihi: 18.09.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 00:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Bahçelievler'de katılımcılara hitap etti.

Miting alanı ve başlangıç

Özel, Haznedar Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde konuştu. Bahçelievler'in bir zamanlar bahçeleriyle ünlü olduğunu, ancak bugün kişi başına bir metrekare yeşil alanı bulunduğunu belirtti.

Yolsuzluk iddiaları ve çifte standart eleştirisi

Suç örgütü elebaşı olma iddiasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın yalnız CHP'li belediyelerden ihale almadığını ileri süren Özel, Aktaş'ın ortağının 12 yıl önce Zeydan Karalar'dan ödeme aldığı iddiasına atıfta bulundu: "Güya Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı 12 yıl önce Zeydan Karalar'dan ödeme almış, onun için Zeydan Karalar içeride yatıyor."

Özel, Bahçelievler belediye başkanının ise geçen sene iki parça halinde, önce kamyonları sonra şoförleri için ihale yaptığına dikkat çekerek, "Hakan Efendi'ye dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle ikiyüzlülüğe." dedi.

Demokrasi, ekonomi ve uluslararası destek

Demokrasiden sapıldığında borsanın düştüğünü, demokratikleşme umudunun görüldüğü durumlarda ise borsanın yükselişe geçtiğini öne süren Özel, uluslararası destek iddiasına değindi. Sosyalist Enternasyonal'in İkinci Başkanı olarak 77 ülkedeki 89 partiden imza aldığını belirtti ve sözlerini aktardı: "CHP Türkiye'de iktidara gelip de AB'ye tam üyelik yürüyüşünü başlatınca, biz bunu destekleyeceğiz, en büyük destekçisi olacağız."

Konuşmasında seçmene doğrudan vaatlerde bulunan Özel, "Ben size şunun sözünü veriyorum. İktidara geleceğiz. Gençler size söz olsun, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa olacak." ifadelerini kullandı.

Dış politika değerlendirmesi ve IBB soruşturması

İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı sonrası Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi'ne de değinen Özel, toplantıdan çıkan 25 maddelik bildiriden etkili bir sonuç çıkmadığını öne sürdü.

İBB soruşturmasının üzerinden geçen 182 gün'e rağmen ortada suç ve delil bulunmadığını iddia eden Özel, bunun yerine yargısız infaz yaşandığını savundu.

Bayrampaşa iddiası ve birlik mesajı

Özel, MHP ve AK Parti İstanbul il yöneticilerinin, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan belediye başkanı Hasan Mutlu'yu arayarak AK Parti'ye geçmesini istediklerini iddia etti. Bu konuyla ilgili olarak Mutlu'nun dün akşam savcıya suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Konuşmasını birlik ve kararlılık vurgusuyla sürdüren Özel, "tüm zorluklara rağmen bir ve beraberiz" mesajı vererek, milletvekilleri, üyeler, yöneticiler, gençler ve yaşlılarla birlikte iktidara yürüdüklerini kaydetti.

