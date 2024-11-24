Özgür Özel: Yeni Anayasa ile Türkiye'yi Güçlü Bir Ülke Yapma Vizyonu

Özgür Özel'den Yeni Anayasa Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın 13. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir anayasa yapma gereğine dikkat çeken Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en güçlü, en önde, en müreffeh ve en barış içinde ülkelerinden biri haline getirebilecek bir toplum sözleşmesi inşa etmeye ihtiyaç var." dedi.

Sorunların Üstü Kapatılamaz

Özel, konuşmasında Sivas olaylarının meydana geldiği Madımak Oteli'ne ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na yaptığı ziyaretleri anımsatarak, her şeyin anayasal eşit vatandaşlık ilkesi ile mümkün olduğunu belirtti. Bu bağlamda, güç birliklerine zarar vermeye yönelik çabalara karşı dük duracaklarını vurguladı.

Kutuplaşma Anlayışına Tepki

Özgür Özel, mevcut kutuplaşma stratejisinin Türkiye'de geçerliliğini yitirdiğini belirterek, "Bir farklılık bulup, ayrıştırmak ve uzaklaştırmak, kendi arkamızı kalabalıklaştırmak üzerinden kurulan bu oyunları boşa çıkaracağız." dedi.

İktidarın Haklı Olmayan Eylemleri

Özel, iktidarın benzer söylemlerle yoksulluk, haksızlık ve eşitsizlik konularını örtbas etmeye çalıştığını ifade etti. Ayrıca, "Bayrağı indirip vatanı böldürebiliriz, ezanı dindirebiliriz" gibi söylemlerle halkı korkutmaya çalıştıklarına dikkat çekti.

Yeni Anayasa İçin Strateji

Özel, nihayetinde demokratik bir anayasa oluşturmayı ve bu sürecin öncelikle mevcut iktidarın değiştirilmesi ile başlayacağını dile getirerek, "Gerçekten eşitlikçi bir anayasayı, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek şekilde hep birlikte yazmalıyız." şeklinde konuştu.

Kayyum Uygulamaları ve Halkın İradesi

Özel, kayyum uygulamalarını eleştirerek, "Halkın iradesine kafa tutmak, tek seçeneğin kendileri olduğunu dayatmak demektir." dedi. Ayrıca, Esenyurt ve Mardin'deki kayyum atamaları ile ilgili kaygılarını da dile getirerek, halkla dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı'ndan Önemli İfadeler

Toplantıya katılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise demokratik bir anayasa yaratma çağrısında bulundu. Hatimoğulları, kayyum uygulamalarının halkın iradesini çalma anlamına geldiğini, "Seçilmiş olanların yerine atanmışların getirilmesi demokrasinin öldürülmesi anlamına gelir." dedi.

Barış ve Demokratik Anayasa Yorumu

Hatimoğulları, barışın yalnızca siyasi partiler arasında değil, toplumun her kesiminde konuşulması gerektiğini belirtti. "Kayyum uygulamaları devam ettikçe barışın konuşulma olasılığı azalıyor." diyerek bu konuda kararlı duracaklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Kurulda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (sol 2) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Kurulda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (sol 2) da yer aldı.