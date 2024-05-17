Özgür Özel: “Yeni anayasayı konuşmaya başlama noktasından çok uzaktayız”

CHP Genel Merkezi’nde Reuters haber ajansına gündemle ilgili demeç veren CHP lideri Özgür Özel, ‘yeni anayasa’ tartışmalarını ve gündemdeki konuları ele aldı. Özel, “İktidar tarafından mevcut anayasa bu kadar çok ihlal edilirken, yenisini konuşmak zaman kaybı olur” ifadelerine yer verirken, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini düşündüklerini de belirtti.

“Mevcut anayasa çiğnendikçe, biz o masadan uzaklaşıyoruz”

‘Yeni anayasa’ tartışmaları ile ilgili olarak CHP lideri Özel şu sözleri vurguladı: “İktidar partisi tarafından mevcut anayasa çok fazla ihlal ediliyor. Bu durumda, yenisini konuşmak zaman kaybı olacaktır. Toplumsal mutabakat gerekiyor. Oy verenler ‘niye gittin o masaya’ diye sorarlar. Eğer iktidar partisi mevcut anayasayı uygulamaya yanaşırsa, biz de yenisini konuşmak için yanaşabiliriz. Ancak şu anda o noktadan oldukça uzağız. Mevcut anayasa çiğnendikçe, biz de o masadan uzaklaşıyoruz. Eğer Türkiye normalleşecekse, siyasi tutuklu meselesini de kendi hukuki ile çözmeli.”

“İsrail konusunda yavaş kaldılar”

Özel, İsrail’in Gazze saldırıları hakkında da konuştu. Hamas’ın yaptıkları için ‘terör eylemi’ tanımlaması yapan Özel, “İsrail’in bu durumu kullanarak 15 binden fazla çocuğu, 35 binden fazla insanı katletmesinin savunulabilir tek tarafı yok. İsrail’in yaptıklarının Hamas’ın yaptıkları ile örtülebilecek bir tarafı yok” ifadelerini kullandı.

Özel, hükümetin İsrail ile ticareti durdurması konusunda ise “Onbinlerce kişinin katledildiği bir yerde, bu kararı çok geç aldılar. Ben İsrail ile Türkiye’nin ilişkileri kötü olsun istemem ama böylesine büyük bir katliama dur demek için İsrail’in dostlarının da sert bir tutum sergilemesi gerek” dedi.