Özgür Özel, Zübeyde Hanım'ı Vefatının 102. Yılında Andı

Özgür Özel'den Anma Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102. yılında andı.

Sosyal Medya Paylaşımı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102'nci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum," ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olarak, Büyük Önder'in kişilik gelişiminde büyük rol oynamıştır. Bugün, onun anısını yaşatmak, Atatürk'ün ideallerini anlamak için önemli bir fırsat sunmaktadır.