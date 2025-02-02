Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli: 'Esirler İsrail'in İşkence Merkezlerinde Yaşıyorlar'

Filistinli Yusuf Şeref'ten Çarpıcı Açıklamalar

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında özgürlüğüne kavuşan Yusuf Şeref, İsrail hapishanelerinin durumunu sert bir dille eleştirdi. Şeref, esirlerin hapishanelerde değil, aslında "işkence merkezlerinde" yaşadığını söyledi.

Esirlerin Yaşadığı Zorluklar

Hamas Esirler Medya Ofisi’nin Telegram hesabında paylaşılan bir videoda, Şeref İsrail hapishanelerinde yaşadığı zorlukları dile getirerek, "İlaç ve yiyecek yoktu. Hapishanede sağlıklı olmayan koşullarda bir cerrahi operasyon geçirdim" dedi. Aynı zamanda Filistinli tutukluların dış dünyayla bağlantılarının kesildiğini vurgulayarak, iletişim imkanlarından yoksun olduklarını ifade etti.

Açlık ve Hastalıkla Mücadele

Şeref, "Filistinli esirler hapishanelerde değil, İsrail'in işkence merkezlerinde yaşıyorlar. Oralarda her türlü açlık ve hastalığa maruz kalıyorlar" dedi. Esirlerin karşılaştığı aşağılamalara da dikkat çeken Şeref, durumun ciddiyetinin altını çizdi.

Ailesinin Acısı ve Direniş Mesajı

İsrail saldırılarında 37 ailesini kaybettiğini belirten Yusuf Şeref, "Ailemden 37 şehit verdik; annem, babam, eşim, 4 çocuğum, kardeşlerim ve aileleri şehit oldu" diyerek duyduğu acıyı dile getirdi. Direniş mesajı vererek, hapishanedeki esirlerin sürekli destek beklediğini sözlerine ekledi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak’ta Netzarim Koridoru üzerinden Filistinlilerin geçişi sağlanmıştı. Refah Sınır Kapısı da 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi amacıyla açılmıştı. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Önümüzdeki süreçte, 42 günlük birinci aşamada toplamda 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyor.