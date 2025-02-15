Özgürlüğüne Kavuşan Filistinliler: 'Ölümden Hayata Dönüş!'

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda serbest bırakılan Filistinliler, özgürlüklerini "ölümden hayata dönüş ve hapishane denen mezardan çıkış" olarak tanımladı. 19 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde, Filistinlilerin Ramallah'a varmasıyla coşku sel oldu.

Ramallah'ta Coşkulu Karşılama

Serbest bırakılan Filistinliler, Ramallah'ta yüzlerce kişi tarafından kalabalık bir şekilde karşılandı. Toplanan grup, bayraklar eşliğinde Gazze ve özgürlük direnişi için sloganlar attı.

Özgürlüğün Anlamı

Özgürlüğünün ilk dakikalarını yaşayan Halid Galib Ebu Hunud, "Ölümden dönme ve yeni doğan bebeğin hapishane denilen mezardan çıkması gibi" ifadelerini kullandı. 22 yılını zor şartlar altında geçiren Ebu Hunud, Filistin direnişinin önemine vurgu yaptı.

Hapishanedeki Durum Üzerine Açıklama

Ebu Hunud, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunu değerlendirerek, "Çok kötü koşullarda kalıyorlar. Hayattan çok ölüme daha yakınlar." dedi.

Yeni Bir Hayat

Ömür boyu hapis cezasına mahkum olan İbrahim Serahine ise özgürlüğü, "Yeni bir doğum ve tamamen tarif edilemez yeni bir gün" şeklinde tanımladı. 23 yılını hapiste geçiren Serahine, serbest kalanların özgürlüklerini kutlayarak umut dolu sözler sarf etti.

23 Yıllık Bekleyiş

Batı Şeria'nın El-Bire kentinden Mazin el-Kadi, 3 müebbet ve 25 yıl hapis cezasıyla 23 yılını cezaevinde geçirdiğini belirtti. "23 yıldır bu anı bekliyordum. Babamı anıyor ve onun için dua ediyorum," diyen Kadi, özgürlük umudunu hiç yitirmediğini vurguladı.

Sevinç ve Umut

Cenin Mülteci Kampı'ndan Hassan Uveys ise annesine sarılarak "Kurtulacağımız günün geleceği konusunda her zaman iyimserdik, sevincim tarif edilemez" dedi. Uveys, hapishane şartlarının oldukça zor olduğunu belirtti.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Anlaşma çerçevesinde, 1135 Filistinli esir serbest bırakılırken, 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir de salıverildi. 42 günlük birinci aşama kapsamında toplam 1900’ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin özgürlüğü bekleniyor.