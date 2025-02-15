Özgürlüğüne Kavuşan Filistinliler: 'Ölümden Hayata Dönüş!'

Filistinli tutsaklar, özgürlüğü "ölümden hayata dönüş" olarak tanımlayarak coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:03
Özgürlüğüne Kavuşan Filistinliler: 'Ölümden Hayata Dönüş!'

Özgürlüğüne Kavuşan Filistinliler: 'Ölümden Hayata Dönüş!'

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda serbest bırakılan Filistinliler, özgürlüklerini "ölümden hayata dönüş ve hapishane denen mezardan çıkış" olarak tanımladı. 19 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde, Filistinlilerin Ramallah'a varmasıyla coşku sel oldu.

Ramallah'ta Coşkulu Karşılama

Serbest bırakılan Filistinliler, Ramallah'ta yüzlerce kişi tarafından kalabalık bir şekilde karşılandı. Toplanan grup, bayraklar eşliğinde Gazze ve özgürlük direnişi için sloganlar attı.

Özgürlüğün Anlamı

Özgürlüğünün ilk dakikalarını yaşayan Halid Galib Ebu Hunud, "Ölümden dönme ve yeni doğan bebeğin hapishane denilen mezardan çıkması gibi" ifadelerini kullandı. 22 yılını zor şartlar altında geçiren Ebu Hunud, Filistin direnişinin önemine vurgu yaptı.

Hapishanedeki Durum Üzerine Açıklama

Ebu Hunud, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunu değerlendirerek, "Çok kötü koşullarda kalıyorlar. Hayattan çok ölüme daha yakınlar." dedi.

Yeni Bir Hayat

Ömür boyu hapis cezasına mahkum olan İbrahim Serahine ise özgürlüğü, "Yeni bir doğum ve tamamen tarif edilemez yeni bir gün" şeklinde tanımladı. 23 yılını hapiste geçiren Serahine, serbest kalanların özgürlüklerini kutlayarak umut dolu sözler sarf etti.

23 Yıllık Bekleyiş

Batı Şeria'nın El-Bire kentinden Mazin el-Kadi, 3 müebbet ve 25 yıl hapis cezasıyla 23 yılını cezaevinde geçirdiğini belirtti. "23 yıldır bu anı bekliyordum. Babamı anıyor ve onun için dua ediyorum," diyen Kadi, özgürlük umudunu hiç yitirmediğini vurguladı.

Sevinç ve Umut

Cenin Mülteci Kampı'ndan Hassan Uveys ise annesine sarılarak "Kurtulacağımız günün geleceği konusunda her zaman iyimserdik, sevincim tarif edilemez" dedi. Uveys, hapishane şartlarının oldukça zor olduğunu belirtti.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Anlaşma çerçevesinde, 1135 Filistinli esir serbest bırakılırken, 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir de salıverildi. 42 günlük birinci aşama kapsamında toplam 1900’ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin özgürlüğü bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Dağ Keçisi Avına Dev Ceza: 1 Milyon 961 Bin Lira
2
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Hamas-İsrail Esir Takasını Takip Eden Ahmed Bergusi Serbest Bırakıldı
4
İstanbul'da Sağanak Yağış ve Yoğun Trafik Sorunu
5
Iğdır'da Siber Suç Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uçakla Acil Organ Nakli Gerçekleştirdi
7
Aydın'da Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Polis Memuruna Tören Düzenlendi

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor