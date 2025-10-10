Özgürlük Filosu Aktivistleri İstanbul'da: 'Dünyanın Vicdanının Sesi Olduk'

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. Karşılama sonrası aktivistler basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı.

Aktivistlerin tanıklıkları

Kasım Aktağ, yaşadıklarını ve mücadele kararlılıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz içerdeyken bir barışın olduğundan veya bir barışın konuşulduğundan habersizdik ama uçağımız indiği zaman gördük ki biz dünyanın vicdanının sesi olmayı başarmışız, buna devam edeceğiz, bundan vazgeçmeyeceğiz."

Aktağ ayrıca, "Bizim gördüğümüz geçirdiğimiz herhangi bir işkence, bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan Gazze'deki insanların yaşadıkları, onların açlıkları ve ölmeleri. Biz bunu bildiğimiz için, dünyaya bunu göstermeye yola çıktık." diye konuştu ve sivil yapılanmalar olarak Gazze yeniden inşa edilene, Filistin yeniden özgür olana kadar seferleri sürdüreceklerini vurguladı.

Fethullah Kirenci ise İstanbul'a geldiğinde Gazze'de bir ateşkes anlaşması yapıldığını öğrendiklerini belirterek duygularını paylaştı. Kirenci, "Gazze'ye yaklaşık 130 mil mesafedeyken kaçırıldıklarını" ve "Gözaltına alındığımız hapishane, Gazze'ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeydi. Hapishane süresince bombardıman ve çatışmaları duyduk." ifadelerini kullandı.

Kirenci sözlerine devamla, "Şunu hiçbir zaman unutmayalım Gazze, Filistin ve Mescid-i Aksa için yapılan her şey, her adım Allah tarafından yüceltiliyor. Sakın ama sakın Mescid-i Aksa'dan, Filistin ve Gazze'nin özgürleştirilmesi davasından vazgeçmeyelim. Bugüne kadarki çalışmalar bize bunu gösterdi, bundan sonraki çalışmalar daha da artarak devam edecek." diye ekledi.

Hamza Baltacı, gemilerin etrafının "3 helikopter, 1 askeri fırkateyn ve botlarla" sarıldığını anlattı: "İsrail askerleri gemiye geldikten sonra bizleri esir aldılar ve Aşdod Limanı'na çektiler. Gazze'nin güneyindeki bir hapishanede 3 gün boyunca kaldık. Orada 3 günde yaşadıklarımızı Gazze halkı maalesef yıllardır yaşıyor."

Baltacı, ülkeye döndüklerinde Gazze'de bir ateşkes olduğunu öğrendiklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi: "Bir mutluluk daha yaşadık ki Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak oraya gözlemci katılmış, bu da bizi ayrı gururlandırdı. Ülkemiz oradaysa biliyoruz ki hak ve adalet mutlaka yerini bulacak. Abluka kalkana kadar elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeye devam edeceğiz."

Şamil Özkan de yaşananları aktarırken, "Hepimizi yerlerde süründürdüler ama garip bir şekilde onların silahı varken, bizlerden çok korktular. Bizlerin elleri hep havadaydı." dedi. Özkan, limanda ellerinin çok sıkı bağlandığını, hapishaneye giderken klimanın çok düşük tutulduğunu ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını anlattı: "Bazen Kur'an okumaya çalıştım, onlar da mikrofon açıp Tevrat okumaya çalışıyorlardı. Hapishanenin her tarafında televizyonlar vardı ve orada 7 Ekim'den fotoğraflar göstermeye çalışıyorlardı." Ülkeye dönüşün sevincini de dile getirdi ve yabancı aktivistlerin Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım'dan değerlendirme

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, karşılamada yaptığı konuşmada kendisini "Mavi Marmara" dönemine bağlı hissettiğini söyledi: "Mavi Marmara'da büyük bir bedel ödeyip Gazze'deki ablukayı delme fikriyatını tüm dünyanın hücrelerine kadar anlatmayı başardık. Orada şehitler de verdik. Fakat oradaki kayıplarımız aslında Filistin için büyük bir kazanç oldu. Şimdi bu kardeşlerimizle beraber tekrar ablukayı delmek için organizasyonlar yaptık."

Yıldırım, Filistin'deki çocuklar, öldürülen kadınlar ve Gazze halkının onurunu vurgulayarak, bir insanın onuru ve şerefinin Filistin'e yaptığı hizmetle ölçüldüğünü söyledi. Kudüs ve Filistin'in bir insanlık meselesi olduğunu belirten Yıldırım, "Netanyahu ve siyonizm insanlığı öldürmeye kalktı. Bunun için dünyanın bütün liderlerine sesleniyorum. Eğer halklar nezdinde kahraman olmak istiyorsanız işte size Gazze, işte size Akdeniz, işte size karayoluyla Filistin'e gitmek. İnşallah çok yakın zamanda karayolu ve deniz yoluyla Filistin'e akacağız. O günler gelecek, hiç tereddüt etmeyin." diyerek çağrıda bulundu.

Aktivistler, yaşadıkları süreci ve Gazze'ye yönelik mücadele kararlılıklarını vurgulayarak, yeni seferler düzenleme niyetinde olduklarını belirtti.

