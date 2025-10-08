Özgürlük Filosu'na İsrail Saldırısı Bursa ve Çanakkale'de Protesto Edildi

Bursa ve Çanakkale'de, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere yönelik İsrail saldırısı protesto edildi. Etkinlikler, İHH İnsani Yardım Vakfı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gerçekleşti.

Bursa'daki Protesto

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi'nin organizasyonunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan atarak filoya yapılan saldırılara tepki gösterdi.

İHH Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Enes Bayram, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Akdeniz sularına açılan insanlık vicdanının Sumud Filosu'nun ardından Vicdan adlı gemiyle tekrar abluka kırmak için yola çıktığını söyledi.

Bayram, saldırıya ilişkin şu bilgileri paylaştı: 'Bu sabah 05.34'te terör devleti İsrail'in katil askerleri 8 askeri gemi ve helikopterlerle elektronik karartma yaparak Vicdan gemisine saldırıda bulundu. Bu saldırı yine uluslararası sularda gerçekleşti ve İsrail bir kez daha tüm dünyanın gözleri önünde ve uluslararası hukuku hiçe saydı. Vicdan gemisi Aşdod Limanı'na çekilirken 92 insani yardım gönüllüsü gözaltına alındı.'

Bayram, ayrıca filoların sayısının artması gerektiğini vurgulayarak İsrail'in 1948'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında hukuk kurallarına uymadığını belirtti ve 'İsrail yalnızca güçten anlayacaktır' ifadelerini kullandı. Bayram, İHH Bursa Şubesi olarak Gazze'deki ablukayı delecek sivil girişimlere destek vereceklerini söyledi.

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

Çanakkale'de 'Vicdanlar Susturulamaz' Yürüyüşü

Çanakkale'de Filistin'e Destek Platformu tarafından 'Vicdanlar Susturulamaz' temasıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 500 kişilik grup bir araya geldi. Katılımcılar Necip Paşa Camisi'nde kılınan yatsı namazı sonrası Kordon Boyu'nda sloganlarla yürüdü ve İskele Meydanı'na ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Numan Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail tarafından saldırıldığını söyledi.

Yaşar, '2008'den bu yana Gazze limanlarına ulaşılamıyor. Bugün gelinen noktada sadece insani yardım götürülmesine rağmen katil İsrail yardım götürenlere dahi silah sıktı, onları katletti. Bu yolculukların en yakın tarihte olanı Sumud Filosu'ydu. Farklı din, dil ve ırktan, farklı inanç sahibi insanlar zorla yollarından alıkonuldular. Gemilerine ve yardımlarına el konuldu. Bu sabah ise İsrail donanması Vicdan gemisinin de içinde olduğu özgürlük filosuna hukuksuz bir şekilde el koydu.' dedi.

Numan Yaşar, İsrail'in saldırılarına rağmen Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Katılımcılar daha sonra dua edip temsili nöbet tuttu.

Önemli Not: Bursa ve Çanakkale'deki tepkilerde öne çıkan noktalar; Vicdan gemisine yapılan müdahale, 05.34 zaman damgası, 8 askeri gemi ve helikopter ile gerçekleştirilen operasyon iddiası ve 92 gönüllünün gözaltına alınmasıdır.

