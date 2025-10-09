Özgürlük Filosu'nda Alıkonulan 3 Türk Milletvekili İstanbul'a Döndü

Ben Gurion'dan Bakü aktarmasıyla ülkeye dönüş

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait gemide bulunan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan yurda döndü.

Milletvekilleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndan Azerbaycan Havayollarına ait uçakla öğlen saatlerinde Başkent Bakü'ye gitti. Daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları uçağıyla 22.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

VIP salonda karşılama

Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda aileleri tarafından karşılandı. Karşılama töreninde ayrıca Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar hazır bulundu.

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan (solda), Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sol 2), TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ün, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.