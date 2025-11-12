Özlem Çerçioğlu, Erdoğan’ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak birlik ve hizmet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 19:48
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıda birlik ve hizmet mesajı verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Toplantıda Türkiye genelinde yürütülen hizmetler, yerel yönetimlerdeki çalışmalar ve kentlerin geleceğine yönelik projeler ele alındı. Çerçioğlu, görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından birlik ve hizmet vurgusu yaptı.

Başkan Çerçioğlu, toplantı sonrası şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya, hizmet üretmeye ve kentlerimizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz". Ayrıca kısa mesajında "Ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çerçioğlu, Aydın’ın kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması yönünde yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

