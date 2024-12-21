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Özlem Gürses'e Tutuklama Talebi: TSK'yı Aşağılama Suçlaması

Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aşağılamak suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:39
Özlem Gürses'e Tutuklama Talebi: TSK'yı Aşağılama Suçlaması

Gözaltına Alınan Gazeteci Özlem Gürses'in Tutuklanması İstendi

Sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlamasıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçen Gürses, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Burada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan Gürses, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in TSK hakkında sarf ettiği sözlerde terör örgütü benzetmesi yaptığına dikkat çekildi.

Yazıda, ilgili kanun maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olduğu ve Bakanlıkça soruşturma izni verildiği belirtildi. Gürses’in 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan tutuklanması talep edildi.

Soruşturma Süreci ve İfadeler

Gürses'in YouTube üzerindeki 'TV OZ' kanalındaki yayında kullandığı ifadeleri, TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle benzeştiren bir nitelik taşıdığı vurgulandı. Bu ifadeler ile birlikte Gürses'in 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Özlem Gürses, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirildi. Şu anda tutuklama işlemlerinin başlatılması bekleniyor.

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