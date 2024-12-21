Özlem Gürses'e 'Yurt Dışı Yasağı' ve 'Konutunu Terk Etmeme' Kararı

Özlem Gürses Hakkında Adli Kontrol Kararları

Sosyal medya platformunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda gazeteci Özlem Gürses hakkında önemli adli kararlar alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gürses'e "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" uygulanmasına karar verildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Gürses, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan gazeteci, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Suçlama Detayları

Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı ifade edildi. Özlem Gürses'in YouTube'da yayınlanan programında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." ifadeleri, TSK'yı alenen aşağıladığı gerekçesiyle suç unsuru olarak değerlendirildi.

Başlatılan Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürses'in bu açıklamaları üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı. Ankara'da gözaltına alınan Gürses, sonrasında İstanbul'a getirildi.

Bu gelişmeler, Özlem Gürses'in toplumsal ve siyasi gündemde ne denli tartışmalı bir konumda olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.