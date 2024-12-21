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Özlem Gürses'in Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı

Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı ve savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:14
Özlem Gürses'in Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı

Özlem Gürses'in Tutuklanma Talebi ve Savcılık İfadesi

Sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında, gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı. Savcılık ifadesine ulaşan haber kaynakları, Gürses'in tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemlerinin sürdüğünü aktardı.

Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamalarla gözaltına alınmasının şaşkınlığını dile getirdi. İfadesinde, "Benim dedemin dedesi Çanakkale şehididir. Kendi dedem havacı albaydır. Ben, devletini ve ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürü ile büyüdüm," şeklinde konuştu.

Gürses'in Yayınları ve Suçlama

Özlem Gürses, her gün 17.00 ile 18.00 saatleri arasında kendi YouTube kanalında haber yayınları yaptığını belirtti. Gürses, bu yayınlardan birinde yer alan yaklaşık 8 saniyelik bir bölüm üzerinden kendisi hakkında sosyal medyada başlatılan linç kampanyasının yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

“TSK ve Mehmetçiği bir terör örgütü ile ilişkilendirmem söz konusu olamaz,” diyen Gürses, sözlerinin izlenmesinin ardından aklında yanlış bir düşünce olmadığını savundu. Yayınındaki cümlelerin, Suriye'deki kuzey koridorunun IŞİD'den temizlenmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürses'in YouTube’daki yayınında TSK'yı terör örgütü ile özdeşleştiren ifadeler kullandığını belirtti. Açıklamada, Gürses'in “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Gürses, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilmiş ve devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçundan tutuklama talep edilmiştir.

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