Özlem Zengin: AK Parti'nin Yeni Anayasa Vurgusu ve 'Terörsüz Türkiye' Süreci

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gündemi değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zengin, komisyon çalışmaları, İmralı'ya ilişkin tartışmalar, yeni anayasa süreci ve ekonomik beklentilere dair açıklamalarda bulundu.

İmralı görüşmeleri ve komisyonun çalışmaları

Zengin, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili soruya, "İlk günden itibaren hiçbir şarta bağlı bir görüşme yapılmadı. Yani bir talep, bir şarta bağlı bir görüşme olmadı." yanıtını verdi.

DEM Parti grubuyla uzun yıllara dayanan çalışmalarına işaret eden Zengin, "Oradaki tavır son derece yapıcı. Kamuoyunda söylenenlerle toplantılarda konuşulanlar arasında fark yok." dedi. Komisyonun hassasiyeti herkes tarafından bilindiğini belirten Zengin, MİT Başkanımız İbrahim Kalın'ın tüm gruplara sunum yaptığını ve komisyonun tek kapalı oturumuna katıldığını söyledi. Diğer görüşmelerin Meclis sitesinden görülebileceğini ekledi.

Komisyonun yaz boyunca çalıştığını hatırlatan Zengin, "Yıl sonuna kadar çalışmalara devam edecekler. Ardından Meclis'e bir rapor sunarak tavsiyelerde bulunacaklar. Bu doğrultuda ceza kanununda bazı düzenlemeler gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Genel af konusunda ise Zengin, bunun olmayacağını düşündüğünü belirterek, TCK'nin 221'inci maddesinde değişiklik yapıldığına dair iddialara ilişkin, "Bizim katıldığımız toplantılarda böyle bir gündem olmadı. Komisyon raporunu görelim, ondan sonra değerlendirmeler yapılır." ifadesini kullandı.

Abdullah Öcalan ve "umut hakkı" tartışmalarına ilişkin olarak Zengin, ziyaretlerde herhangi bir talep işitmediklerini, DEM heyetinin de hiçbir taleplerinin olmadığını defaatle ifade ettiklerini aktardı.

Yeni anayasa hedefi

Zengin, partisinin yürüttüğü çalışmalara işaret ederek, "AK Parti olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, yeni bir anayasa yapmayı önemsiyoruz." dedi. Yeni anayasanın belirli bir sonuç için değil, demokratik bir adım olarak görüldüğünü vurgulayan Zengin, terörden arınma hedefiyle sivil bir anayasa yapılmasının önemine dikkat çekti.

Zengin, partinin anayasada yer alması gereken bölümler üzerinde çalıştığını, mevcut anayasanın sorunlu noktalarının tarandığını belirterek, somut tekliften önce bir çerçeve oluşturmak istediklerini söyledi. "Bu anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi partilerin katılımıyla yapmak istiyoruz. Elimizde bir iskelet oluşturup bu çerçevede müzakereler yürütmeyi planlıyoruz. Önümüzde bunu gerçekleştirecek kadar zaman var ve şu anda bu ihtimali güçlü görüyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM'ye katılmama ve Özgür Özel'in Brüksel mitingi

Zengin, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmamasına ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasetin kalbidir. Böyle önemli günlerde Meclis protesto edilebilecek bir yer değildir." değerlendirmesinde bulundu. Söz ve müzakerenin hakim olduğu bir kurumun, parlamenter sistemi önemseyen bir parti tarafından terk edilmesinin çelişki olduğunu söyledi.

1 Ekim'deki açılışta liderlerin yer aldığı fotoğrafın planlı olmadığını anlatan Zengin, Cumhurbaşkanı'nın tokalaşma sırasında Tülay Hanım'ı fark edemediğini, daha sonra davet ettiklerini ve fotoğrafın insani bir refleks sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel mitingiyle ilgili olarak Zengin, "Bir siyasi parti elbette yurt dışında miting yapabilir ama orada Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı'nı şikayet etmek doğru değildir. Türkiye'nin Filistin meselesinde oynadığı yapıcı rol ortadayken böyle bir söylem ülkeye haksızlıktır." dedi.

Ekonomi, faiz ve diğer gündem maddeleri

Zengin, AK Parti'nin sahada olduğunu, vatandaşın sorunlarını dinlediklerini ve partinin gücünü halkın güveninden aldığını belirterek, "En çok hangi konuda sorun varsa o konunun üzerine gidiyoruz. Şu anda da vatandaşın birinci gündemi ekonomi." ifadelerini kullandı.

Faizlere ilişkin olarak Zengin, "Faizlerin düşmesini en çok biz istiyoruz. Çünkü faizler düştüğünde ekonomide müthiş bir hareketlik oluyor. Ev alım satımları, özellikle ekonomideki daha maliyetli işlerin, yatırımların yapılabilmesi için faizlerin düşmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin konusuna değinen Zengin, "Holokost" temalı filmlerle ilgili çağrısını hatırlatarak, dünyada yüzlerce "Holokost" filmi çekildiğine, buna karşın Filistin'le ilgili belgesel sayısının çok az olduğuna dikkati çekti.

11. Yargı Paketi ve LGBT propaganda iddialarına ilişkin soruya Zengin, kendisine henüz bir taslak ulaşmadığını belirterek, "Bu konunun özendirilmesi ve normalleştirilmesine karşı tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

