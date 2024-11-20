Özlem Zengin'den TBMM Gerginliğine Sert Eleştiri

AK Parti'li Zengin'den Kınama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişinde CHP milletvekillerinin engellemeye çalışmasını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal Medyada Açıklama

Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Zengin, Gazi Meclis çatısı altında gerçekleşen bütçe görüşmelerindeki bakanlara karşı yapılan saygısızlığın, aziz milletin iradesine karşı yapıldığını söyledi.

Nezaketten Uzak Zorbalık

Zengin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Nezaketten, adaptan ve siyasi ahlaktan uzak bu zorbalık, 'demokrasi, demokrasi, demokrasi' sloganı atanların yalnızca dillerinde dolaşan kelimelerin zihinlerine ve kalplerine ulaşmadığını göstermektedir. Memleket adına böylesi bir muhalefet, ne hazin..."

Bu açıklamalar, TBMM'deki gerginliğin büyüdüğünü ve siyasi atmosferin ne denli etkilenebileceğini gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.