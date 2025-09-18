Özlem Zengin: 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Şehit Ailelerinin Hakkı Önceliğimiz — Nevşehir

Özlem Zengin: 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Şehit Ailelerinin Hakkı Önceliğimiz

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere Nevşehir'de düzenlenen programa katıldı. Zengin, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Nevşehir İl Başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte konuştu.

Partisinin kuruluşundan bu yana çeşitli görevler üstlendiğini hatırlatan Zengin, AK Parti'nin siyasi tecrübelerinin geçmişi doğru okuyup güncel sorunları çözme ve geleceğe dönük hedefleri gerçekleştirme amacına hizmet ettiğini belirtti. Zengin, partinin bu niteliğiyle bir "gelecek partisi" olduğunu ifade etti ve terörün Türkiye'nin geçmişten gelen en önemli sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

"Binlerce şehidimiz var. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Elbette bizim birinci önceliğimiz onların hakkını, hukukunu korumaktır."

Zengin, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bazı çevrelerce manipüle edildiğini söyleyerek sürece dair şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bir şeyi iyileştirirken yeni bir yara açmaya asla müsaade etmemek, belli bir denge için de bunu yapmak lazım. Bu da önemli bir gayret. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde özel bir gayret içerisinde bu süreç devam ediyor. Onun da bu sene içerisinde bir aşamaya ulaşacağını düşünüyoruz. Elbette bu şunu gösteriyor. 1 Ekim'de TBMM açıldığında Türkiye'ye dair çok önemli meseleler meclis gündeminde olacak. Bunun böyle oluyor olması meclisin temposunun yüksek olacağını gösteriyor."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışının dünya için bir örnek teşkil ettiğini savundu. Türkiye'nin bugün izlediği siyaset tarzının uluslararası alanda model olduğunu belirten Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun en önemli mottosu ilk duyulduğunda insanlara çok cazip gelmeyen 'dünya beşten büyüktür' yaklaşımıdır. Özellikle de şu anda Gazze'de yaşananları düşündüğümüz zaman çok anlamlı bir iddiayı ortaya koyuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya, bu acılar bir daha yaşanmasın diye yeni uluslararası müesseseler inşa etti. BM, NATO bir denge kurmaya çalıştı. Dünyada bir daha bu kadar büyük acılar yaşanmasın, bir problemle karşılaşıldığı zaman ülkeler demokratik anlamda bir yaptırım süreci içerisinde bu sorunlara 'dur' diyebilsin diye bir dünya düzeni kuruldu. Şu anda 2,5 milyon insanı nereye gittikleri belli olmayan bir yere doğru iten bir İsrail görüyoruz. Bu kadar devlet, bu kadar inşa edilmiş müessese, bu kadar uluslararası hukuk ailesi bir işe yaramıyor. İşte bu 'dünya beşten büyüktür'ün tezahürüdür."

Programın ardından Zengin, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Aygün, Zengin'e bir seramik tabak hediye etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin (sol 3), "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Nevşehir İl Başkanlığında düzenlenen programa katıldı.