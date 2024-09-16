Ozon Tabakasındaki İncelme Sorunu Devam Ediyor

Ozon Tabakasındaki İncelme Devam Ediyor

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Tayanç, 2020 yılından itibaren ozon tabakasında düzenli bir incelme yaşandığını belirtti. Bu incelmenin en çok Güney Kutbu ve Antarktika bölgelerinde gözlemlendiğini vurguladı.

Ozon Tabakasının Önemi

Ozon tabakası, insan sağlığı için son derece önemlidir; çünkü zararlı ultraviyole ışınlarının %99'unu emmektedir. 1985 yılında bilim insanları, ozon deliğini keşfettikten sonra, 1987 yılında "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü" imzalanmıştır. Bu protokol ile kloroflorokarbon (CFC) gibi zararlı kimyasalların kullanımı yasaklandı.

Ozon Deliğinin Boyutu

Prof. Dr. Tayanç, son olarak ozon deliğinin geçen yıl eylül ayında 26 milyon kilometrekarelik bir alana ulaştığını ifade etti. Bu, Brezilya'nın üç katı, Antarktika'nın 1.5 ila 2 katı büyüklüğündedir.

Gelecek Üzerine Öngörüler

Ozon tabakasındaki incelmenin devam edeceği öngörülmektedir. Türkiye'de ise ozon tabakasında %3 ile %5 oranında bir azalma görülmektedir. Toplam ozon miktarının 320 Dobson biriminden 315 birimine düştüğünü belirten Tayanç, bu durumun şu anda büyük bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.

Sağlık Üzerindeki Etkiler

Ozon tabakasındaki incelmenin insan sağlığı üzerinde cilt yaşlanması, melanom kanseri ve katarakt gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında ultraviyole ışınlarına maruz kalınmamasını öneren Tayanç, koruyucu kremlerin kullanılmasına dikkat çekti.

Sonuç olarak, ozon tabakasındaki incelmenin önüne geçmek ve insan sağlığını korumak için uluslararası işbirliği ve yeni önlemler gerekmektedir. Bilim insanları, süregelen bu soruna çözüm yolları ararken, bireylerin de dikkatli olması gerektiği vurgulanmaktadır.