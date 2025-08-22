Öztürkler: 'Kırım Tartışılıyorsa KKTC'nin Tanınması da Tartışılmalı'

Meclis Başkanı'ndan uluslararası hukuka yönelik eleştiri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kırım ile ilgili sözlerinin KKTC açısından önemli bir tartışma başlattığını belirtti.

Öztürkler, Trump'ın "Kırım'ın tekrar Ukrayna'ya dönmesi zor." şeklindeki beyanının, uluslararası hukukta tutarsız yaklaşımların derinliğini gösterdiğini vurgulayarak, "çifte standartlara karşı eşitlik" ilkesinin savunulması gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı, Kırım'da yaşananlardan farklı olarak KKTC'nin halk iradesiyle şekillenmiş bir siyasal yapı olduğunu ve KKTC'nin barışçıl diplomasi yoluyla kendini tanıtma mücadelesi verdiğini ifade etti.

Öztürkler, Trump'ın açıklamasının uluslararası toplumun kendini sorgulaması için bir fırsat sunduğunu belirterek, "Eğer Kırım tartışılıyorsa, KKTC'nin tanınması da tartışılmalı. Kırım meselesi tartışılırken, KKTC’nin de meşruiyeti ve tanınma hakkı yeniden değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı sözlerini, "Halkların kendi kaderini tayin hakkının Kıbrıs Türk halkı için de geçerli olması gerekir." şeklinde tamamladı.