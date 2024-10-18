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ÖZYES Öğrencileri İçin Yurt ve Burs Başvuruları Başladı

ÖZYES ile Spor Bilimleri'ne yerleşen öğrenciler, burs ve yurt başvurularını e-Devlet'ten yapabilecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:27
ÖZYES Öğrencileri İçin Yurt ve Burs Başvuruları Başladı

ÖZYES Öğrencileri İçin Başvurular Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile Spor Bilimleri'ne yerleşen öğrenciler için yurt ve burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Son Tarih ve Başvuru Süreci

Bakanlıktan gelen açıklamada, "ÖSYM tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı yerleştirme sonuçlarının 11 Ekim'de açıklandığı ve 21 Ekim'e kadar kayıt işlemlerinin tamamlanacağı belirtildi. ÖZYES öğrencileri, yurt barınma ve burs/kredi başvurularını, e-Devlet platformu üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecekler." denildi.

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