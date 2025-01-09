Pacific Palisades'de Yangın Su Kaynaklarını Tüketti

Los Angeles'taki yangınlar nedeniyle Pacific Palisades bölgesinde su tankları boşaldı, vatandaşlar endişeli.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:07
Pacific Palisades'de Yangın Su Kaynaklarını Tüketti

Yangınla Mücadelede Su Krizi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar, özellikle Pacific Palisades bölgesini olumsuz etkiliyor. Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP) Üst Yöneticisi Janisse Quinones, yayımlanan açıklamada, bu bölgede depolanan suyun tamamen tükendiğini duyurdu.

Yangının yayılmasıyla birlikte, Los Angeles'ta itfaiye yetkilileri su kaynaklarının azaldığına dair telsizle uyarılarda bulundu. Quinones, Pacific Palisades'deki depolama tanklarının boşaldığını ve yüksek kesimlerdeki su akışının düştüğünü belirtti. "Palisades'de büyük bir talep var. Su sistemi, normaldeki talebin dört katı ile zorlanıyor, bu da su basıncının düşmesine neden oluyor," dedi.

Yüksek bölgelerde su sisteminin yangınla mücadelede yetersiz kaldığını, ancak alçak bölgelerde su basıncının güçlü olduğunu vurguladı. Su kaynaklarının hızla tükendiğini ifade eden Quinones, tankların bu hızda doldurulamadığını da ekledi.

Kamu Alt Yapısındaki Eksiklikler

Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi Traci Park, şehir altyapısına ve güvenlik ortaklarına yeterli yatırım yapılmadığını belirterek endişelerini dile getirdi. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin hektarlık alanın kül olduğu açıklandı.

Yangının Yıkıcı Etkileri

Yangınlar sırasında toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın, kentin lüks bölgelerinden birinde 6 farklı alanda sürerken, yaklaşık 2 bin evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Eyalet yetkilileri, yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edilmesi emrini verdi. Ünlü isimlerin de evlerini kaybettiği yangın Hollywood bölgesine sıçradı.

Bölgedeki tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Los Angeles tarihinin en yıkıcı yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen bu olay, halk arasında büyük bir endişeye neden oldu.

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Pacific Palisades'de Yangın Su Kaynaklarını Tüketti
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